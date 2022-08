Femke Bol heeft vrijdagavond bij de EK atletiek in München ook de 400 meter horden op haar naam geschreven. De 22-jarige Nederlandse toonde zich superieur in de finale. Woensdag was Bol al de snelste op de 400 meter.

Bol snelde in het Olympiastadion naar een tijd van 52,67 seconden, een kampioenschapsrecord. Daarmee maakte ze haar favorietenrol waar.

Viktoriya Tkachuk uit Oekraïne werd tweede in 54,30. Haar landgenote Anna Ryzhykova finishte als derde in 54,86. Al ruim voor de finish was duidelijk dat Bol op de zege afstevende.

De Amersfoortse pakte afgelopen maand bij de WK atletiek in Eugene in 52,27 de zilveren medaille op de 400 meter horden achter de ongenaakbare Amerikaanse Sydney McLaughlin, die met 50,68 een wereldrecord liep.

Aangezien in die finale met Ryzhykova slechts één andere Europese atlete in actie kwam en deze Oekraïense toen ook nog eens als laatste finishte, gold Bol als de grootste kandidaat voor de EK-titel.

Uitslag 400 meter horden 1. Femke Bol (Nederland) 52,67

2. Viktoriya Tkachuk (Oekraïne) 54,30

3. Anna Ryzhykova (Oekraïne) 54,86

4. Sara Gallego (Spanje) 54,97

5. Amalie Iuel (Noorwegen) 55,32

6. Viivi Lehikoinen (Finland) 55,58

7. Ayomide Folorunso (Italië) 55,91

8. Carolina Krafzik (Duitsland) 56,02

Bol schrijft historie met titel

Op de 400 meter maakte Bol al indruk door te zegevieren in een tijd van 49,44, een Nederlands record en de beste Europese tijd van dit jaar. Ze hield de Poolse vrouwen Natalia Kaczmarek (49,94) en Anna Kielbasinska (50,29) daarmee overtuigend achter zich.

Door ook de 400 meter horden te winnen heeft Bol historie geschreven. In de 88-jarige geschiedenis van de EK atletiek slaagde geen enkele vrouw erin te zegevieren op zowel de 400 meter als de 400 meter horden.

Karsten Warholm probeerde het vier jaar geleden bij de EK in Berlijn bij de mannen, maar slaagde niet. De olympisch kampioen op de 400 meter horden pakte de titel op zijn favoriete onderdeel, maar werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Op de Olympische Spelen van 1904 triomfeerde de Amerikaan Harry Hillman op zowel de 400 meter als de 400 meter horden.

Bol kan zaterdagavond zelfs een hattrick realiseren wanneer ze met Nederland in actie komt op de 4x400 meter. Deze finale begint om 21.45 uur.