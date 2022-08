Sharon van Rouwendaal komt tijdens de EK openwaterzwemmen in Rome toch niet in actie op de 25 kilometer. De organisatie moest wegens de weersomstandigheden het schema aanpassen. Daardoor moest de Nederlandse een keuze maken tussen de 5 en de 25 kilometer.

Beide afstanden worden door de aanpassingen op zaterdag gezwommen. De Europese zwembond LEN staat niet toe dat zwemmers én de 5 kilometer (die om 10.00 uur begint) én de 25 kilometer (14.00 uur) afwerken.

Van Rouwendaal komt zondag ook in actie op de 10 kilometer. Dat is de afstand waarop ze eind juni bij de WK in Boedapest haar eerste wereldtitel veroverde en in 2016 olympisch goud won in Rio de Janeiro. Bij de Spelen in Tokio in 2021 pakte ze zilver op die afstand.

De EK-organisatie moest het programma aanpassen vanwege de harde wind en flinke golven voor de Italiaanse kust. In eerste instantie werden de wedstrijden op de 5, 10 en 25 kilometer allemaal een dag opgeschoven.

De organisatie vond het voor vrijdag ook niet verantwoord om de zwemmers de zee voor de kust van Lido di Ostia in te laten gaan. Daarom is de 10 kilometer naar zondag verplaatst en de 5 en 25 kilometer naar zaterdag.

Bij de EK van vorig jaar in Boedapest prolongeerde Van Rouwendaal haar Europese titels op de 5 en 10 kilometer. De openwaterzwemster eindigde in juni bij de wereldkampioenschappen in hetzelfde Lupa-meer als tiende op de 5 kilometer en pakte brons op de langste afstand, de 25 kilometer.