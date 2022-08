Katja Stam en Raïsa Schoon zijn er vrijdag niet in geslaagd om de finale van het EK beachvolleybal te bereiken. Het Nederlandse duo verloor de halve finale in twee sets van het Letse duo Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka. Bij de mannen werden Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen en Steven van de Velde/Mart van Werkhoven in de achtste finales uitgeschakeld.

Stam en Schoon kwamen in het regenachtige München in de eerste set geen moment in hun spel in de herhaling van de EK-finale van vorig jaar. De Letse opponenten, die vorig jaar goud veroverden, hadden een beter ritme te pakken en wonnen de eerste set vrij gemakkelijk (21-13).

In de tweede set ging het beter draaien bij het duo Stam/Schoon, maar waren het opnieuw de Letten die bij een stand van 16-16 afstand namen. Op 20-19 benutte Kravcenoka het matchpoint.

Door de nederlaag in de halve eindstrijd is brons het hoogst haalbare voor Stam/Schoon. In de strijd om het brons treft het duo zaterdag de verliezer van de partij tussen het Zwitserse duo Tanja Hüberli/Nina Brunner en het Spaanse duo Daniela Álvarez Mendoza/Tania Moreno Matveeva.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen op het EK beachvolleybal in München. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen op het EK beachvolleybal in München. Foto: Getty Images

Brouwer en Meeuwsen uitgeschakeld in achtste finales

Bij de mannen strandden Brouwer en Meeuwsen in de achtste finales. De winnaars van het olympisch brons in 2016 verloren de eerste set met 16-21 van de Oostenrijkers Robin Seidl en Philipp Waller.

In het tweede bedrijf herpakten Brouwen en Meeuwsen zich (21-10) en trokken ze de stand in sets gelijk. In de beslissende set was het Oostenrijkse duo met 15-10 te sterk voor de Nederlanders.

Ook Steven van de Velde en Mart van Werkhoven konden niet doordringen tot de kwartfinales. De Nederlandse mannen verloren in twee sets (21-9 en 23-21) van Michal Bryl en Bartosz Losiak uit Polen.