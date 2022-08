Katja Stam en Raïsa Schoon hebben vrijdag de halve finales van het EK beachvolleybal bereikt. Het Nederlandse tweetal rekende in München in drie sets af met Anouk Vergé-Dépré en Menia Bentele uit Zwitserland.

Stam en Schoon staan tweede op de wereldranglijst en gelden als een van de favorieten voor de Europese titel.

Het Nederlandse duo begon de regenachtige kwartfinalewedstrijd goed door de eerste set met 22-20 te winnen. Ook de tweede set leken Stam en Schoon naar zich toe te trekken, maar hun voorsprong veranderde halverwege de set in een achterstand. Uiteindelijk ging de setwinst met 21-19 naar Vergé-Dépré en Bentele.

De derde set werd met 15-11 eenvoudig in het voordeel van het Nederlandse duo beslist. Daardoor spelen de twee later op vrijdag al om een plek in de finale. De tegenstandsters zijn Tina Graudina en Anastasija Kravcenoka uit Letland.

Om 15.30 uur spelen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen om een plek bij de laatste vier. Een uur later is het de beurt aan Steven van de Velde en Mart van Werkhoven.