De Nederlandse estafetteploegen hebben zich vrijdag bij de EK atletiek in München voor de finale van de 4x400 en de 4x100 meter geplaatst. Op de 4x400 meter noteerden zowel de mannen als de vrouwen de beste tijd van dit seizoen.

De Nederlandse mannen waren in hun heat op de 4x400 meter goed voor een tijd van 3.01,57. Liemarvin Bonevacia, Isayah Boers, Jochem Dobber en Ramsey Angela hoefden alleen Spanje voor zich te dulden (3.01,27). In de andere heat was niemand sneller.

Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio pakten de Nederlandse mannen knap zilver. Van die ploeg kwam alleen Angela vrijdagochtend in actie. Op de WK van vorige maand liep Nederland een finaleplek mis.

De vrouwen volgden het voorbeeld van de mannen en wonnen hun heat met een tijd van 3.25,84. Overall was het de derde tijd, achter Groot-Brittannië en België. De finales van de 4x400 meter staan zaterdag om 21.15 uur (mannen) en 21.45 uur (vrouwen) op het programma.

De Nederlandse formatie bestond uit Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Laura de Witte en Andrea Bouma. Femke Bol, die vrijdagavond op de 400 meter horden haar tweede Europese titel hoopt te veroveren, werd gespaard.

Mannen overtuigen op 4x100 meter, vrouwen door oog van naald

Ook op de 4x100 meter mogen de Nederlandse estafetteploegen zich gaan voorbereiden op de finale. Joris van Gool, Taymir Burnet, Elvis Afrifa en Raphael Bouju klokten een tijd van 38,83 seconden, goed voor de tweede plek in hun heat. De drie beste landen per heat en de twee tijdsnelsten plaatsten zich voor de finale.

Groot-Brittannië was met 38,41 duidelijk de snelste in de eerste heat. De Zwitserse mannen plaatsten zich met hun beste tijd van het seizoen (39,03) als nummer drie voor de finale. In de tweede heat waren Duitsland (37,97), Frankrijk (38,17), Polen (38,60) en België (38,73) allemaal sneller dan Nederland.

Op de WK van vorige maand in het Amerikaanse Eugene slaagden de Nederlandse estafettemannen er niet in de series door te komen. Groot-Brittannië pakte toen brons. Ook de Nederlandse vrouwen haalden in Eugene de finale niet.

In München maakte de Nederlandse ploeg het ook nog even spannend. Naomi Sedney, Minke Bisschops, Zoë Sedney en N'Keita Seedo werden met een tijd van 43,75 vierde in hun heat, maar waren een van de twee tijdsnelsten over twee heats. Groot-Brittannië was overall het snelste land (42,83).

De strijd om de medailles op de 4x100 meter staat zondag op het programma. De mannen beginnen om 21.12 uur en de vrouwen om 21.22 uur.