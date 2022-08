Mountainbiker Mathias Flückiger, vorig jaar winnaar van het zilver op de Olympische Spelen en de WK, heeft positief getest op doping. Een dag voor de EK in München kreeg de Zwitser te horen dat hij voorlopig geschorst is en terug naar huis moet.

De 33-jarige Flückiger werd begin juni Zwitsers kampioen, maar hij testte bij die nationale kampioenschappen in Leysin positief op zeranol. De anabole stof staat op de verboden lijst van de mondiale antidopingorganisatie WADA.

De Zwitserse wielerbond werd donderdag, een dag voor de EK-wedstrijd, ingelicht over de positieve dopingtest.

Flückiger pakte vorig jaar achter de Brit Tom Pidcock zilver op de Olympische Spelen van Tokio. Enkele weken later moest hij bij de WK in Italië ook genoegen nemen met de tweede plaats, achter zijn landgenoot Nino Schurter.

In Tokio gold Flückiger als een van de concurrenten voor Mathieu van der Poel, die voor goud wilde gaan op de mountainbike. De Nederlander ging al vroeg in de wedstrijd hard onderuit. Door rugproblemen meldde hij zich een maand later af voor de WK.

David Nordemann is de enige Nederlander die meedoet aan de mountainbikewedstrijd bij de EK in München die vrijdag begint vanaf 17.00 uur.