Lieke Klaver heeft zich donderdag geplaatst voor de finale van de 200 meter bij de EK atletiek in München. De regerend Nederlands kampioene sleepte dankzij een sterke eindsprint een finaleplaats uit het vuur op het sprintonderdeel. Jamile Samuel en Taymir Burnet bleven steken in de halve finales.

De 23-jarige Klaver kwam als vierde uit de bocht in het olympisch stadion in München. Dankzij een ferme eindsprint werkte ze zich op naar de tweede plaats. Met een tijd van 22,92 seconden was ze wel een stuk langzamer dan de Britse Dina Asher-Smith, die de heat won in 22,53. De finale is vrijdag om 22.22 uur.

Klaver aast in de eindstrijd op haar eerste medaille op deze EK. Donderdag greep ze op de 400 meter nog naast een plak. De titelfavoriete verloor haar koppositie in de laatste 100 meter aan winnares Femke Bol en moest zich tevredenstellen met de zesde plaats.

Samuel slaagde er niet in de finale van de 200 meter te bereiken. De Nederlandse eindigde met een tijd van 23,13 seconden als derde in haar heat, waardoor ze moest hopen dat ze tot de twee tijdsnelsten behoorde. Na de tweede heat waren er al twee atleten sneller dan Samuel, die vier jaar geleden nog brons won op dit onderdeel bij de EK in Berlijn.

Bij de mannen lukte het Taymir Burnet ook niet om de finale van de 200 meter te bereiken. De Nederlander liep met 20,44 seconden weliswaar zijn beste seizoenstijd, maar hij kwam zes honderdsten van een seconde tekort voor een finaleplaats. Hij werd zesde. Vrijdag komt Burnet met de estafettemannen nog in actie op de 4x100 meter.