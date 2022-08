Golfer Joost Luiten heeft donderdag een aardige rentree beleefd. De Rotterdammer, die de afgelopen weken vanwege mentale problemen afstand had genomen van de golfsport, bleef één slag onder par bij een toernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag.

De 36-jarige Luiten ging op de eerste dag van de Czech Masters rond in 71 slagen. Hij kende met een eagle (twee slagen beneden par) een ijzersterke start, maar na twee bogeys (één slag boven par) en een birdie (één slag beneden par) zakte hij in de tussenstand. Hij bezet de gedeelde 55e plaats.

Luiten lastte begin juni een pauze in vanwege een "golfdepressie". "Ik ben op dit moment mentaal gewoon niet in staat om topgolf te spelen en daar wil ik niet omheen draaien", liet de Zuid-Hollander destijds weten.

Zijn dramatische optreden bij het European Open in Hamburg vormde de directe aanleiding voor zijn sabbatical: Luiten sloeg drie ballen in het water. Na vijf holes stapte hij van van de baan. Aanvankelijk zei Luiten dat het om rugklachten ging, maar de werkelijkheid lag anders. In de afgelopen weken werkte hij aan een terugkeer.

Ook Daan Huizing en Wil Besseling zijn actief bij de Czech Masters in Praag. Huizing ging rond in zeventig slagen en staat daarmee op de gedeelde 38e plek. Besseling had tijdens de eerste ronde 72 slagen nodig en bezet de gedeelde 78e plaats.