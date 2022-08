Femke Bol heeft donderdag op de EK atletiek in München een grote stap naar een unieke dubbeltitel gezet door zich zeer overtuigend te plaatsen voor de finale van de 400 meter horden. De 22-jarige atlete hoefde een dag na het behalen van historisch goud op de 400 meter niet eens voluit te gaan om de snelste te zijn.

Bol was in de derde serie van de halve finales van de 400 horden veel sneller dan haar concurrenten. In de slotmeters hield de Amersfoortse zich in om krachten te sparen. Desondanks was ze met een tijd van 53,73 seconden de enige die onder de 54 seconden liep.

De Oekraïense Anna Ryzhykova (54,25), Viivi Lehikoinen uit Finland (54,50), Ryzhykova's landgenote Viktoriya Tkachuk (54,65) en de Noorse Amalie Iuel (54,68) waren van de overige atletes de enigen die onder de 55 seconden bleven.

Bol pakte woensdagavond met overmacht de Europese titel op de 400 meter in een persoonlijk record van 49,44. Ze wil door ook goud op de 400 horden te veroveren een unieke dubbel voltooien.

Nog nooit in de 88-jarige geschiedenis van de EK atletiek lukte het een vrouw om op beide afstanden de beste te zijn. De finale van de 400 meter horden is vrijdagavond om 21.45 uur.

Femke Bol had alle reden tot lachen na haar halve finale op de 400 meter horden. Foto: Getty Images

'Ik was niet echt goed uitgerust'

Bol verbaasde zichzelf enigszins met haar goede prestaties in de halve finales van de 400 horden. "Ik ben nog zo blij met mijn gouden medaille van gisteren", zei ze na haar race.

"Ik geloof niet dat ik echt goed uitgerust was van die finale, maar kennelijk kan ik met een vermoeid lichaam toch vrij makkelijk 53,73 lopen. Nu kijk ik vooral uit naar de finale van de 400 meter horden."

Bol behoort op de 400 horden tot de internationale top. Vorige maand liep ze bij de WK in het Amerikaanse Eugene naar zilver op dat onderdeel en vorig jaar pakte ze in Tokio olympisch brons.