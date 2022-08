Anouk Vetter is donderdag op de tweede dag van de zevenkamp bij de EK atletiek in München gezakt van de derde naar de vijfde plaats. De Nederlandse kwam bij het verspringen niet verder dan 6,27 meter. Later op de dag staan nog het speerwerpen en de 800 meter op het programma.

Vetter stond na de eerste dag van de zevenkamp op de derde plek, achter de Belgen Nafissatou Thiam en Noor Vidts. Na mindere resultaten op de 100 meter horden en het hoogspringen vocht de Nederlandse zich terug in de wedstrijd door sterk te presteren bij het kogelstoten (15,68 meter) en de 200 meter (24,00 seconden).

Vetter, die vorige maand nog zilver won op de WK in het Amerikaanse Eugene, begon het verspringen donderdagochtend met een ongeldige poging. Bij haar tweede beurt kwam ze tot een afstand van 6,27 meter.

Haar directe concurrenten kwamen tot een betere afstand, waardoor de atlete op de ranglijst twee plaatsen moest inleveren. Vetter (4.758 punten) staat nu 37 punten achter op Vidts en de Zwitserse Annik Kälin, die respectievelijk vierde en derde staan. De Nederlandse heeft nog zicht op een medaille, want ze presteert doorgaans goed bij het speerwerpen.

EK-debutante Sofie Dokter begon de tweede dag op het EK als twaalfde, maar bezet na het verspringen de veertiende positie. Emma Oosterwegel, winnares van het brons op de olympische zevenkamp in Tokio, kwam woensdag ten val tijdens de 100 meter horden en gaf vervolgens op.

Tussenstand zevenkamp 1. Nafi Thiam - 4.937 punten

2. Adrianna Sulek - 4.838 punten

3. Annik Kälin - 4.795 punten

4. Noor Vidts - 4.795 punten

5. Anouk Vetter - 4.758 punten

Van Diepen naar halve finales 800 meter

Tony van Diepen plaatste zich donderdag voor de halve finales van de 800 meter. De Nederlander eindigde derde in de vierde serie van deze afstand met een tijd van 1.47,67.

Djoao Lobles kon zich niet kwalificeren voor de halve eindstrijd. De atleet kwam niet verder dan een tijd van 1.48,00. De halve finales van de 800 meter vinden vrijdagavond plaats.