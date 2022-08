Anouk Vetter komt donderdag niet meer in actie op de zevenkamp bij de EK atletiek in München. De atlete kampt met een achillespeesblessure en stapt uit het toernooi. Vetter stond na vijf onderdelen vijfde en was kansrijk voor een medaille.

Vetter kwam donderdagochtend nog in actie bij het verspringen. Ze sprong 6,27 meter en zakte met die afstand van de derde naar de vijfde positie in het klassement. De atlete zou later op de dag nog meedoen aan haar favoriete onderdeel speerwerpen en de 800 meter.

"Ik heb te veel pijn aan mijn achillespees om te kunnen werpen. Het is nu even balen, maar ik heb een mooi seizoen gehad", laat Vetter in een eerste reactie weten.

Vetter won vorige maand nog zilver op de WK in het Amerikaanse Eugene. In München had ze ook nog zicht op een medaille. Na vijf onderdelen had ze slechts 37 punten achterstand op Noor Vidts en Annik Kälin, die respectievelijk vierde en derde stonden.

EK-debutante Sofie Dokter begon de tweede dag op het EK als twaalfde, maar bezet na het verspringen de veertiende positie. Emma Oosterwegel, winnares van het brons op de olympische zevenkamp in Tokio, kwam woensdag ten val tijdens de 100 meter horden en gaf vervolgens op.

Koppelaar en Vloon naar finale polsstokhoogspringen

Rutger Koppelaar en Menno Vloon kwalificeerden zich in München voor de finale van het polsstokhoogspringen. De Nederlanders haalden beiden een hoogte van 5,65 meter.

Bij de WK in het Amerikaanse Eugene vorige maand wist Koppelaar zich niet te plaatsen voor de finale. Vloon bereikte toen wel de eindstrijd, maar sprong drie keer de lat eraf bij zijn aanvangshoogte van 5,55 meter.

De EK-finale met de 29-jarige Koppelaar en de één jaar jongere Vloon is zaterdag.

Menno Vloon haalde een hoogte van 5,65 meter. Foto: Getty Images

Van Diepen naar halve finales 800 meter

Tony van Diepen plaatste zich voor de halve finales van de 800 meter. De Nederlander eindigde als derde in de vierde serie van deze afstand met een tijd van 1.47,67.

Djoao Lobles kon zich niet kwalificeren voor de halve eindstrijd. De Nederlandse atleet kwam niet verder dan een tijd van 1.48,00. De halve finales van de 800 meter vinden vrijdagavond plaats.

Ramsey Angela en Nick Smidt grepen naast een finaleplek op de 400 meter horden. De twee Nederlanders klokten een tijd van respectievelijk 49,99 en 50,29 seconden en dat bleek niet voldoende.

Burnet en Samuel door op 200 meter

Taymir Burnet en Jamile Samuel zijn nog altijd in de race voor een medaille op de 200 meter. Beide atleten plaatsten zich overtuigend voor de halve finales van donderdagavond.

Bij de mannen snelde Burnet in de eerste serie naar de eerste tijd (20,48). Samuel maakte een sterke indruk bij de vrouwen. De atlete won de tweede serie met een tijd van 23,00 seconden.