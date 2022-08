Uit een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Nederlandse Triatlon Bond (NTB) is donderdag naar voren gekomen dat grensoverschrijdend gedrag in het triatlon jarenlang is genegeerd. De NTB maakt excuses voor de misstanden.

Het onderzoek richtte zich op de verhalen die oud-triatleten begin vorig jaar naar buiten brachten. Daarin spraken ze van psychische en fysieke mishandeling op het Nationaal Training Centrum (NTC) in Sittard. Ze woonden en trainden daar.

Het onderzoeksbureau Unravelling concludeert in het rapport dat er sprake was van "een groepsdynamiek waarin zich groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag voordeden binnen het Nationaal Training Centrum en het topsportprogramma, zowel in het recente als in het verdere verleden."

"Sommige atleten hadden hier meer mee te maken en anderen minder", schrijft het onderzoeksbureau. "Niet alleen atleten onderling, maar ook stafleden droegen hier in meer of mindere mate aan bij. Binnen de voormalige directie en staf zijn deze signalen en vragen helaas onvoldoende opgepakt en deels genegeerd. De ernst van de zaak is niet ingezien."

Naast het pestgedrag, het geroddel en de sociale uitsluiting was er op het trainingscentrum ook sprake van onder meer het aanzetten tot ongezond gewichtsverlies. Van de sporters voelde 79 procent zich gedwongen af te vallen.

Verder moest onder druk van de bond onder meer worden doorgetraind bij blessures en was er veel vriendjespolitiek en gesjoemel met het stipendium voor atleten. Sporters werd afgeraden om te studeren of in het weekend naar hun ouders te reizen. Ook onderling waren er veel spanningen en conflicten.

'Er werd misbruik gemaakt van dromen van jonge sporters'

De NTB zegt de gebeurtenissen te betreuren en biedt excuses aan. Volgens de bond is zowel de aard als de omvang van de problemen ernstiger dan gedacht. In het rapport staan zeven aanbevelingen, die allemaal worden overgenomen.

"Dit rapport bevestigt dat de NTB steken heeft laten vallen en dat de verantwoordelijken niet hebben gedaan wat er van hen verwacht mocht worden. Helaas heeft een aantal sporters zich lang niet gehoord en gezien gevoeld. Hiervoor zijn excuses zeker op zijn plaats", zegt interim-voorzitter Alexander Vandevelde.

"Ook is de NTB Maya Kingma, onder andere in haar rol als de voorzitter van de Atletencommissie, erkentelijk voor haar vasthoudendheid om deze zaak onder de aandacht te brengen en op de agenda te houden."

In november vorig jaar werd al een eerste onderzoek gedaan naar de misstanden in de triatlonwereld. Naar aanleiding van de conclusies uit dat onderzoek besloot het bestuur van de NTB op te stappen.

Triatlon is niet de eerste sport waarin grove misstanden aan het licht komen. Vorig jaar kwam naar buiten dat in het turnen jarenlang sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag, gevolgd door signalen uit de danswereld.