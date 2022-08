Femke Bol schreef woensdag geschiedenis door in een "gruwelijke" tijd Europees kampioen te worden op de 400 meter. Heel lang kon de jonge Nederlandse er niet van genieten, want ze wil in München iets presteren wat nog geen enkele atlete gelukt is.

Een paar uur voor haar eerste finale bij een EK outdoor hoorde Bol tot haar verbazing dat ze al een week in elk metrostation in München hangt. "Ik wist er niks van", zei ze na de eindstrijd in het Olympiastadion over de reclamecampagne van haar kledingsponsor New Balance. "Maar het is heel gaaf dat ze dat gedaan hebben."

Bol is op 22-jarige leeftijd al een van de grote sterren van de atletiek, in ieder geval in Europa. Het is een status die ze de afgelopen twee 2,5 jaar verdiend heeft door heel veel te winnen, maar waar ze ook nog aan moet wennen.

De Amersfoortse reageerde afgelopen zondag zichtbaar ongemakkelijk toen een Britse journalist op een internationale persconferentie een dag voor de start van de EK de vraag stelde of zij de Fanny Blankers-Koen van de 21ste eeuw kan worden. "Het is een eer", antwoordde Bol. "Maar het is ook een beetje een bizarre vergelijking."

De verwijzing naar de succesvolste Nederlandse atlete ooit kwam niet helemaal uit het niks. Blankers-Koen won bij de EK van 1950 in Brussel namelijk goud op de 100 en 200 meter én de 80 meter horden. Bol kondigde vorige week aan dat ze 72 jaar later ook voor een unieke combinatie gaat: goud op de 400 meter vlak én de 400 meter horden.

Het is een dubbel die in de 88-jarige geschiedenis van de EK atletiek door geen enkele vrouw succesvol is volbracht. Karsten Warholm probeerde het vier jaar geleden bij de EK in Berlijn bij de mannen, maar slaagde niet. De olympisch kampioen op de 400 meter horden pakte de titel op zijn favoriete onderdeel, maar werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. "Succes", zei de Noor zondag tegen Bol. "Je gaat het nodig hebben."

Femke Bol veroverde in München haar eerste Europese outdoortitel. Femke Bol veroverde in München haar eerste Europese outdoortitel. Foto: AFP

Bol noemt toptijd 'behoorlijk gek'

Bol merkte woensdagavond in de warming-up voor de finale van de 400 meter dat alles wel heel makkelijk ging. Oké, dacht ze, vandaag wordt een goede dag. Ze had heel lang geprobeerd om de wedstrijdspanning weg te houden. De eindstrijd stond pas gepland voor 22.02 uur en dus bleef ze 's ochtends wat langer in bed liggen, keek ze rustig een serietje en deed ze een powernap. Pas vanaf 16.00 uur mocht ze van zichzelf aan haar race denken.

Eenmaal in het stadion bouwden de zenuwen langzaam op en schoot de unieke dubbel voor het eerst weer door haar hoofd. "Ik dacht: als ik twee keer goud wil deze EK, dan moet ik vandaag echt volle bak lopen. Ik krijg hier een misschien wel unieke kans om geschiedenis te schrijven en voel me goed, dus ik ga het gewoon proberen."

Van enige spanning bij Bol was tijdens de finale niks te merken. De Nederlandse liep zoals altijd een ijzersterk laatste stuk, waardoor ze uitkwam op een dik nationaal record van 49,44 seconden. Dat is de beste Europese prestatie van het seizoen. Wereldwijd was alleen regerend olympisch en wereldkampioene Shaunae Miller-Uibo van de Bahama's twee keer sneller (49,11 in de WK-finale en 49,28 bij de Diamond League in Monaco).

"Gruwelijk", noemde Lieke Klaver, die in 50,56 als zesde eindigde, de uithaal van haar trainingsgenoot. Bol zei zelf met een lach dat een tijd van 49,44 "wel behoorlijk gek" is. "Ik denk dat dit een van mijn beste races ooit was. Ik ben er superblij mee."

Die blijdschap veranderde in de kelder van het Olympiastadion wel heel snel in focus op haar volgende stap. "Ik heb een doel en daardoor is de concentratie heel erg aanwezig. Ik wil snel langs de media, herstellen en weer door." Donderdag wordt ze namelijk om 12.11 uur alweer op de baan verwacht, voor de halve finales van de 400 meter horden.