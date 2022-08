LeBron James gaat zijn contract bij Los Angeles Lakers met twee jaar verlengen. De sterspeler heeft volgens ESPN overeenstemming bereikt over verlenging van zijn verbintenis tot en met het seizoen 2024/2025. De Lakers hebben de contractverlenging nog niet bevestigd.

De 37-jarige James, die nu nog een contract voor een jaar heeft bij de Lakers, zou in die twee jaar 97,1 miljoen dollar (95 miljoen euro) aan salaris tegemoet kunnen zien.

In dat geval stijgen de totale inkomsten van James in de NBA naar 532 miljoen dollar. Daarmee wordt hij de best verdienende basketballer ooit.

James speelt sinds 2018 bij de Lakers, waarmee hij in 2020 kampioen werd in de NBA. Daarvoor veroverde hij de titel in de NBA met Miami Heat (2012 en 2013) en Cleveland Cavaliers (2016).

Begin dit jaar zei James dat hij graag nog eens met zijn zoon Bronny in de NBA wil spelen. De nu zeventienjarige Bronny kan in 2024 bij de jaarlijkse draft worden opgepikt door een team uit de NBA. Dan gaat het laatste jaar van het nieuwe contract van zijn vader LeBron bij de Lakers in.