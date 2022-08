Femke Bol heeft woensdag bij de EK atletiek historie geschreven door als eerste Nederlander ooit goud te veroveren op de 400 meter. Lieke Klaver haalde het podium niet in München.

De 22-jarige Bol maakte in de slotfase het verschil met de rest en pakte de Europese titel in een persoonlijk record van 49,44, tevens de beste Europese tijd van dit jaar. Ze hield de Poolse vrouwen Natalia Kaczmarek (49,94) en Anna Kielbasinska (50,29) overtuigend achter zich.

Nooit eerder won een Nederlandse atleet bij een EK outdoor goud op de 400 meter. Karl Baumgarten (zilver in 1938), Tilly van der Zwaard (brons in 1962), Liemarvin Bonevacia (brons in 2016) en Lisanne de Witte (brons in 2018) haalden wel het podium, maar de titel bleef voor dat viertal buiten bereik.

Bol, die dit voorjaar bij de WK indoor zilver veroverde op de 400 meter, hoopt vrijdag ook nog EK-goud te pakken op de 400 meter horden. Bij de WK outdoor van vorige maand in het Amerikaanse Eugene pakte de Amersfoortse zilver op dat nummer, een jaar nadat ze op de Olympische Spelen met brons was geëindigd.

Klaver gold woensdag op de 400 meter ook als kanshebber voor het goud. Ze ging voortvarend van start en mocht lange tijd hopen op een podiumplek, maar verloor in de laatste 100 meter terrein. Klaver werd uiteindelijk zesde in een tijd van 50,56. Op de WK eindigde de Noord-Hollandse nog als vierde.

Bij de mannen slaagde Liemarvin Bonevacia er op de 400 meter net niet in een medaille te veroveren. De Nederlander noteerde zijn beste seizoenstijd, maar verloor de strijd om het brons op acht duizendsten.