Liemarvin Bonevacia is er woensdag bij de EK atletiek in München net niet in geslaagd om een medaille op de 400 meter te veroveren. De Nederlander liep op acht duizendsten brons mis.

De 33-jarige Bonevacia lag lange tijd op koers voor een podiumplek, maar in de laatste 100 meter verloor hij wat marge en was hij veroordeeld tot de strijd om het brons.

Met 45,17 noteerde Bonevacia zijn beste tijd van het seizoen, maar de Brit Alex Haydock-Wilson kwam 0,008 seconden eerder over de streep en werd derde. Diens landgenoot Matthew Lloyd Hudson-Smith pakte het goud in 44,53, voor de Zwitser Ricky Petrucciani (zilver in 45,03).

"Het was zo close" zei Bonevacia. "Tijdens het wachten op de fotofinish was ik aan het hopen dat het genoeg was voor brons, maar de andere jongens waren beter vandaag. Ik had heel graag die medaille gehad, maar ik kan er nu niks meer aan doen. Ik heb mijn beste race van het seizoen gelopen, dit is wat er in zat."

Bonevacia kampte dit seizoen met hamstringblessure

Ondanks zijn vierde plek kan Bonevacia met een goed gevoel terugkijken op zijn race. De geboren Curaçaoënaar strandde op de WK van vorige maand al in de halve finales van de 400 meter. Hij was toen net terug na een hamstringblessure.

Vorige zomer haalde Bonevacia als eerste Nederlander de olympische finale van de 400 meter, waarin hij laatste werd. De routinier pakte in zijn loopbaan één keer een medaille op een EK outdoor: in 2016 eindigde hij met brons.

Later op woensdag werd Femke Bol Europees kampioene op de 400 meter. Lieke Klaver eindigde als zesde in de finale.