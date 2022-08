De Nederlandse estafettezwemsters hebben woensdag bij de EK langebaan in Rome brons veroverd op de 4x100 meter wisselslag. Thom de Boer slaagde er op de slotdag van het toernooi niet in het podium te halen op de 50 meter vrije slag.

In de finale van de 4x100 meter wisselslag waren Marrit Steenbergen, Kira Toussaint, Tes Schouten en Maaike de Waard samen goed voor een tijd van 3.57,01, een Nederlands record. De Zweedse ploeg van wereldtopper Sarah Sjöström pakte overtuigend het goud (3.55,25), voor Frankrijk (zilver met een tijd van 3.56,36).

De bronzen plak van Nederland was vooral te danken aan slotzwemster Steenbergen. De 22-jarige Friezin, de sensatie van de EK in Rome, poetste de opgebouwde achterstand weg met een indrukwekkende splittijd van 52,23 en verwees Italië naar de vierde plek.

In de series, die in de ochtend op het programma stonden, kwamen Tessa Giele en Valerie van Roon in actie en kregen Steenbergen en De Waard rust. Nederland klokte toen de derde tijd (4.01,59), achter Zweden en Italië.

Het is de vierde keer dit toernooi dat Nederland het podium haalt op een estafettenummer. Eerder was er goud op de 4x200 meter vrije slag (vrouwen) en de 4x100 meter wisselslag (gemengd). Op de 4x100 vrij voor vrouwen eindigde de Nederlandse ploeg met brons.

Steenbergen maakte deel uit van al die estafetteploegen en vertrekt met liefst zeven medailles uit Rome. De 22-jarige Friezin won individueel de 100 en de 200 meter vrije slag en pakte zilver op de 200 meter wisselslag. De Nederlandse ploeg eindigt de EK langebaan met elf plakken: vier keer goud, één keer zilver en zes keer brons.

Marrit Steenbergen vertrekt met zeven EK-medailles uit Rome. Marrit Steenbergen vertrekt met zeven EK-medailles uit Rome. Foto: AP

De Boer eindigt na teleurstellende race als zesde op 50 vrij

Eerder op woensdagavond moest Thom de Boer in de finale van de 50 meter vrij met de zesde plek genoegen nemen. De dertigjarige Alkmaarder tikte aan na 21,90 seconden. Daarmee deed hij het een stuk minder dan in de series, toen hij met 21,59 bijna het Nederlands record evenaarde dat hij vorig jaar zomer op 21,58 zette.

Ook in de halve finales was De Boer een stukje sneller dan in de finale (21,72). Beide tijden waren in de eindstrijd genoeg geweest voor een podiumplek.

Het goud in Rome ging naar de Britse favoriet Benjamin Proud. De regerend wereldkampioen op de kortste afstand noteerde een tijd van 21,58 en troefde daarmee de Italiaan Leonardo Deplano (zilver in 21,60) en de Griek Kristian Gkolomeev (brons in 21,75) af.

"Het is jammer", zei De Boer in een eerste reactie bij de NOS. "Ik had volgens mij een goede start, maar het einde was minder. Misschien was ik te gretig in het begin en heb ik er te veel energie in gelegd. Ik laat vaker een hoog niveau zien, maar ik wil ook een keer een medaille winnen. Het kwartje gaat een keer mijn kant op vallen."

De Boer, die zijn zwemcarrière combineert met een fulltimebaan als financieel analist, is sinds enkele jaren uitstekend in vorm. Hij deed vorig jaar voor het eerst mee aan de Olympische Spelen en haalde in Tokio de finale op de 50 meter vrij, waarin hij als achtste aantikte.