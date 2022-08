Emma Oosterwegel heeft na het eerste onderdeel op de zevenkamp bij de EK atletiek in München al opgegeven. De winnares van brons op de Olympische Spelen in Tokio kwam woensdagochtend ten val op de 100 meter horden.

Oosterwegel besloot na de val om de rest van het toernooi niet meer in actie te komen. Op de voorlaatste horde verloor de 24-jarige atlete haar evenwicht en ging ze onderuit.

"Dit is nog nooit gebeurd", zei de ontroostbare Oosterwegel tegen de NOS. De atlete was op het moment van de val op weg naar een goede tijd op het eerste onderdeel van de zevenkamp. "Het dringt nog niet helemaal tot me door dat het nu al klaar is."

In dezelfde heat liep de negentienjarige EK-debutante Sofie Dokter een tijd van 13,81 seconden. Anouk Vetter liep in een andere heat de vierde tijd (13,37). Vetter was net iets langzamer dan de Belgische Nafissatou Thiam, de topfavoriete voor goud (13,34).