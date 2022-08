Marrit Steenbergen greep woensdag op de 200 meter wisselslag bij de EK zwemmen in Rome net naast haar vijfde gouden medaille, maar heel erg zit ze daar niet mee. De 22-jarige Nederlandse ziet haar zilveren plak ook als een overwinning.

"Ik denk niet dat ik die twee tienden harder had kunnen zwemmen, want ik heb alles gegeven. Zilver is supermooi", zei Steenbergen, die 22 honderdsten toegaf op winnares Anastasia Gorbenko, tegen de NOS.

"Vandaag was best een persoonlijke uitdaging voor me. Dat ik dan alsnog 2.11 zwem en zilver pak, betekent superveel. Ik had het vandaag vooral mentaal zwaar. Ik was heel moe. Alles telde op, ik zat er even een beetje doorheen."

Steenbergen vestigde in de afgelopen dagen de aandacht op zich door Europees kampioene te worden op de 100 én 200 meter vrije slag en er ook op de estafettenummers 4x200 meter vrije slag en 4x100 meter wisselslag met het goud vandoor te gaan. Verder was er brons op de 4x100 vrij.

Naast de 100 en 200 vrij wil Steenbergen zich de komende tijd ook op de 200 wissel blijven focussen. "Ik vind het een heel leuke afstand, ook qua afwisseling in de training. Het kan ook best goed gecombineerd worden. Ik wil het er wel echt bij houden."

Woensdag volgt de slotdag van de EK zwemmen. In totaal staat Nederland in Rome als nummer drie van de medaillespiegel op tien medailles: vier keer goud, één keer zilver en vijf keer brons.