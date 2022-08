Jorinde van Klinken kwam dinsdag net tekort om als eerste vrouw in zestig jaar op één EK een medaille te veroveren bij het kogelstoten én het discuswerpen. De 22-jarige Nederlandse, die als vierde eindigde in de discusfinale, gelooft na haar slopende tweedaagse in München nog meer dat ze succesvol kan zijn in beide werpnummers.

Van Klinken kondigde het een maand geleden al aan in Eugene. "Twee EK-medailles, daar ga ik voor", zei ze na haar knappe vierde plek in de WK-finale bij het discuswerpen.

Het is een dubbel die in de 84-jarige geschiedenis van de Europese atletiekkampioenschappen pas door vier vrouwen is bewerkstelligd. Tamara Press uit de Sovjet-Unie was in 1962 de laatste die op één EK op het podium stond bij het kogelstoten én het discuswerpen.

Van Klinken heeft bij de senioren voorlopig vooral naam gemaakt met de discus. Kogelstoten ging volgens de Drentse dit hele seizoen "eigenlijk ruk". Bij de WK kwam ze niet door de kwalificatie en eindigde ze als zestiende. "En ik ben blij dat niemand mijn trainingen van de afgelopen weken heeft gezien, want die waren ook niet best."

In het Olympiastadion van München viel het technisch opeens wél op zijn plaats. Van Klinken eindigde maandag als derde in de EK-finale van het kogelstoten, met een persoonlijk outdoorrecord van 18,94 meter. En dat terwijl de Nederlandse een loodzwaar programma had, want ze kwam in een tijdsbestek van minder dan twaalf uur liefst drie keer in actie. Om 11.20 uur begon ze met de kwalificatie van het kogelstoten, daarna volgde vanaf 18.15 uur de kwalificatie met de discus en twee uur later sloot ze af met de finale met de kogel.

"Bizar. Ik heb nog nooit zo'n programma gedraaid", zei Van Klinken maandagavond laat. "Tussen de onderdelen door had ik bijna geen tijd. Het was mijn eten naar binnen gooien, al mijn spullen nog een keer checken en dan alweer de bus in. Het draaide vooral om mentale kracht. Die heeft me er doorheen gesleept, want fysiek ben ik helemaal van het padje. Ik ben toe aan mijn bed."

Jorinde van Klinken (rechts) stond maandag op het EK-podium bij het kogelstoten. Landgenote Jessica Schilder (midden) won goud. Jorinde van Klinken (rechts) stond maandag op het EK-podium bij het kogelstoten. Landgenote Jessica Schilder (midden) won goud. Foto: AFP

Van Klinken speelde alles of niets in discusfinale

De bronzen medaille, haar eerste podiumplek bij een groot seniorentoernooi, bracht Van Klinken behalve veel vermoeidheid ook een flinke dosis zelfvertrouwen voor de finale van het discuswerpen.

De atlete uit Assen begon dinsdagavond ook prima met een worp van 64,03 meter, maar daarna waren er vooral mislukte pogingen. In de vijfde ronde verbeterde Van Klinken zich nog naar 64,43 meter, maar daarmee kwam ze 77 centimeter tekort voor een historische podiumplek. Het brons ging nu met 65,20 meter naar de Duitse Claudine Vita. Ans Niesink (zilver in 1946) blijft daardoor de enige Nederlandse vrouw met een EK-medaille met de discus.

"Ik had het gevoel dat ik in mijn huidige vorm mee kon doen voor het goud", zei Van Klinken na haar vierde en laatste optreden in 36 uur. "Daarom ben ik voor alles of niets gegaan en dan kan het ook heel erg misgaan. Mijn verste worp voelde alsnog zó slecht. Als ik echt een goede poging had gehad, dan had er veel meer in gezeten."

De tweevoudig Amerikaans studentenkampioene voelde na de discusfinale de vermoeidheid van twee zware dagen. "Toen ik net de trap opliep, dacht ik: dit is de reden waarom ik geen meerkamp meer doe", zei ze met een lach. "Twee dagen achter elkaar zoveel drukte is pittig. Maar ik denk niet dat ik vandaag beter had gepresteerd als ik gister niet had meegedaan aan het kogelstoten. Achteraf had ik zware benen. Maar tijdens de wedstrijd heb ik fysiek nergens last van gehad. Alles bij elkaar heb ik gewoon een zeer succesvol toernooi gehad."

Uitslag EK-finale discuswerpen 1. Sandra Perkovic (Kro) - 67,95 meter

2. Kristin Pudenz (Dui) - 67,87 meter

3. Claudine Vita (Dui) - 65,20 meter

4. Jorinde van Klinken (Ned) - 64,43 meter

5. Liliana Cá (Por) - 63,67 meter

Van Klinken heeft grote plannen voor komende jaren

Van Klinken, die na dit seizoen met haar Amerikaanse coach Brian Blutreigh zal meeverhuizen van Arizona naar Eugene, is dan ook nog lang niet van plan om de dubbel kogel en discus vaarwel te zeggen. Sterker nog, ze heeft stevige ambities voor de komende jaren.

"Ik wist dat het heel lang geleden was dat een vrouw een EK-medaille had gewonnen bij het kogelstoten en het discuswerpen. Dat is de belangrijkste reden waarom ik het jammer vind dat het vandaag niet gelukt is om op het podium te komen. Maar ik kijk ernaar uit om in de toekomst alsnog de eerste sinds 1962 te worden. En op de WK heb ik ook grote plannen."

Het hoofddoel van Van Klinken is een olympische medaille op beide onderdelen, al hoeft dat niet per se op één toernooi te gebeuren. "Ik denk dat ik nog best wat jaren te gaan heb", zei ze met een glimlach. "Dus het mag ook op verschillende Spelen."