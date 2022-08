Jorinde van Klinken is er dinsdag bij de EK atletiek in München net niet in geslaagd om ook een medaille bij het discuswerpen te veroveren. De Drentse moest zich tevredenstellen met de vierde plaats.

De 22-jarige Van Klinken haalde bij haar beste poging een afstand van 64,43 meter. Daarmee kwam ze 77 centimeter tekort voor het brons, dat werd opgeëist door de Duitse Claudine Vita.

Maandag veroverde Van Klinken nog brons bij het kogelstoten. Het goud op dat onderdeel ging in een Nederlands record naar Jessica Schilder, die daarmee als eerste Nederlandse atleet ooit de Europese titel bij het kogelstoten pakte.

Sandra Perkovic verdedigde haar Europese titel bij het discuswerpen met succes. De Kroatische kwam tot een afstand van 67,95 en veroverde haar zesde Europese titel op rij. Perkovic gooide slechts 8 centimeter verder dan de Duitse Kristin Pudenz, die het zilver pakte.