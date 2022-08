Jorinde van Klinken is er dinsdag bij de EK atletiek in München net niet in geslaagd om ook een medaille bij het discuswerpen te veroveren. De Drentse moest zich tevredenstellen met de vierde plaats.

De 22-jarige Van Klinken haalde bij haar beste poging een afstand van 64,43 meter. Daarmee kwam ze 77 centimeter tekort voor het brons, dat werd opgeëist door de Duitse Claudine Vita.

Sandra Perkovic verdedigde haar Europese titel met succes. De Kroatische kwam tot een afstand van 67,95 meter en veroverde haar zesde Europese titel op rij. Perkovic gooide slechts 8 centimeter verder dan de Duitse Kristin Pudenz, die het zilver pakte.

Maandag veroverde Van Klinken nog brons bij het kogelstoten. Het goud op dat onderdeel ging in een Nederlands record naar Jessica Schilder, die daarmee als eerste Nederlandse atleet ooit de Europese titel bij het kogelstoten pakte.

Van Klinken werd vorige maand bij de WK in het Amerikaanse Eugene ook al vierde bij het discuswerpen. Perkovic werd toen tweede achter de Chinese Feng Bin.

Foppen eindigt als vijfde op 5.000 meter

Op de 5.000 meter eindigde Mike Foppen als vijfde in een tijd van 13.27,93. De 25-jarige Nederlander rukte in de laatste ronde knap op van de tiende naar de vijfde plaats.

De Europese titel ging naar titelverdediger Jakob Ingebrigtsen. De Noor kwam in 13.21,13 over de finish en bleef de Spanjaard Mohamed Katic (13.22,98) en de Italiaan Yemaneberhan Crippa (13.24,83) voor. Ingebrigtsen werd in juli ook wereldkampioen op de 5.000 meter.

Op de tienkamp eindigde Sven Roosen als tiende. De 21-jarige Nederlander kwam na een persoonlijk record (4.18,43) op de afsluitende 1.500 meter uit op 8.021 punten.

Niklas Kaul klom dankzij zijn uitstekende optreden op de 1.500 meter van de derde naar de eerste plaats. De Duitser liet met 8.545 punten de Zwitser Simon Ehammer (8.468) en de Est Janek Oiglane (8.346) achter zich in het eindklassement. Nederlands kampioen Rik Taam haakte eerder op de dag af door een hielblessure.

Op de 100 meter was er goud voor de Italiaan Lamont Marcell Jacobs. De olympisch kampioen kwam in 9,95 over de finish. Bij de vrouwen ging de Europese titel op het koninginnennummer naar de Duitse Gina Lückenkemper (10,99), terwijl de Britse titelverdedigster Dina Asher-Smith in de finale geblesseerd raakte.