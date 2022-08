Marrit Steenbergen is er dinsdag bij de EK zwemmen in Rome net niet in geslaagd om haar vijfde gouden titel te veroveren. De Friezin moest op de 200 meter wisselslag genoegen nemen met het zilver. Kira Toussaint en Valerie van Roon pakten brons op respectievelijk de 100 meter rugslag en de 50 meter vrije slag.

De 22-jarige Steenbergen kwam in de finale van de 200 meter wisselslag tot een tijd van 2.11,14. Daarmee gaf ze 22 honderdsten toe op de Israëlische Anastasya Gorbenko.

In de laatste meters zwom de Nederlandse naar Gorbenko toe, maar ze kwam net tekort. Het brons was voor de Italiaanse Sara Franceschi (2.11,38).

Eerder pakte Steenbergen wel individueel goud op de 100 en 200 meter vrije slag en werd ze Europees kampioene op de estafettenummers 4x200 meter vrij en de 4x100 meter wisselslag gemengd. Ook pakte ze brons op de 4x100 meter vrije slag.

Foto: Reuters

Toussaint grijpt brons op 100 meter rugslag

Op de 100 meter rugslag eiste Toussaint in 59,53 het brons voor zich op. De 28-jarige Noord-Hollandse ging enige tijd aan de leiding, maar kwam in de laatste meters net tekort voor de Europese titel.

Toussaint moest de Italiaanse Margherita Panziera (59,40) en de Britse Medi Harris (59,46) voor zich dulden. Maaike de Waard eindigde in 1.00,54 als achtste en laatste in de finale.

Voor Toussaint betekende het haar eerste individuele medaille bij dit toernooi. Wel veroverde ze met de gemengde estafetteploeg goud op de 4x100 meter wisselslag.

Eerder dit toernooi stelde Toussaint teleur op de 50 meter rugslag. De titelverdedigster kwam op dat nummer niet verder dan de vierde plek. De Waard pakte op dat nummer het brons.

Foto: Reuters

Van Roon pakt brons op 50 meter vrij

Van Roon tikte in de finale van de 50 meter vrije slag aan na 24,64 seconden en bleef daarmee slechts één honderdste boven haar persoonlijk record. Voor de 24-jarige zwemster is het haar eerste individuele medaille op een groot kampioenschap.

De negentienjarige Tessa Giele kwam met 24,74 net tekort voor een medaille. Wel dook ze zeven honderdsten onder haar persoonlijk record.

Het goud op de 50 meter vrije slag ging naar Sarah Sjöström, die met 23,91 als enige onder de 24 seconden bleef. De Poolse Katarzyna Wasick pakte in 24,20 het zilver.

Op de 50 meter schoolslag wist Anne Palmans zich met 31,62 niet voor de finale te plaatsen. Bij de mannen bereikte Thom de Boer wel de eindstrijd van de 50 meter vrije slag. De Nederlander was met 21,72 de snelste in zijn halve finale. Jesse Puts kwam met 22,02 net tekort voor een finaleplaats.