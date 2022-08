Laurine van Riessen blijft bij de EK baanwielrennen in München op één medaille staan. De 35-jarige Nederlandse slaagde er dinsdag niet in om zich op het onderdeel keirin voor de finale te plaatsen.

Van Riessen reed tijdens haar halve finale goed van voren en leek aan de finale-eis - een plek in de top drie - te gaan voldoen, maar in de slotmeters werd ze voorbijgestoken door Olena Starikova uit Oekraïne. Vervolgens won de Zuid-Hollandse wel de B-finale.

Maandag had Van Riessen bij de EK brons gepakt op de sprint. Het betekende haar eerste individuele medaille op de baan. Nederland staat bij het toernooi op in totaal één keer goud, één keer zilver en viermaal brons.

De keirin is het onderdeel waarop Van Riessen vorig jaar zomer hard ten val kwam tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Na haar revalidatie maakte de oud-schaatsster in oktober vorig jaar al haar rentree bij de WK in Frankrijk.

Op de koppelkoers bij de vrouwen konden Lonneke Uneken en Marit Raaijmakers geen rol van betekenis spelen. De Nederlanders werden twee ronden ingehaald en eindigden als achtste. Italië ging met de Europese titel aan de haal. Later op dinsdag volgt voor Nederland tijdens de slotdag van de EK nog de finale van de koppelkoers bij de mannen.