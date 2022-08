Met Femke Bol en Lieke Klaver heeft Nederland woensdagavond liefst twee kanshebbers voor goud in de finale van de 400 meter bij de EK atletiek. De vriendinnen willen voor het eerst samen op het podium komen bij een groot toernooi.

Klaver is geen atlete die voor een race uitgebreid de startlijst bestudeert. "Het maakt me echt niks uit wie mijn tegenstanders zijn. Ook niet als het Femke is", zegt de Noord-Hollandse. "Maar het is natuurlijk wel heel erg gaaf en bijzonder dat we met twee Nederlandse meiden in de finale van de 400 meter staan."

De 23-jarige Klaver en de één jaar jongere Bol lopen niet heel vaak tegen elkaar, aangezien Bol zich vooral op de 400 meter horden richt. Bij de EK indoor van 2021 (goud voor Bol, vijfde plek voor Klaver) en de WK indoor van begin dit jaar (zilver voor Bol, zesde plek voor Klaver) stonden de trainingsgenoten wel samen in de eindstrijd van de 400 meter, maar toen had Klaver nog niet de status van wereldtopper.

Dat is veranderd door haar sterke optreden bij de WK outdoor van vorige maand in Eugene. Klaver liep in de Amerikaanse studentenstad een toptijd van 50,17 seconden - toen een Nederlands record - en eindigde in de finale als vierde en beste Europese. Het maakt haar woensdag in de EK-finale misschien wel de grootste uitdager van Bol, die anderhalve week geleden bij de Diamond League-wedstrijd in het Poolse Chorzów de beste Europese jaarprestatie neerzette: 49,75.

"Het zou supermooi zijn als we allebei op het podium eindigen", zegt Bol. "Lieke heeft een geweldig seizoen, dus zij zal net als ik voor goud willen gaan. We zullen op de baan wel zien hoe dat uitpakt."

Lieke Klaver (rechts) werd tweede in haar halve finale. Lieke Klaver (rechts) werd tweede in haar halve finale. Foto: Reuters

Klaver vindt keuze van Bol voor 400 én 400 horden 'stoer'

Klaver heeft maar één woord nodig om Bols keuze voor de dubbel van de 400 meter én de 400 meter horden te omschrijven. "Stoer", zegt ze. "Maar ik had het wel verwacht. 'Fem' weet wat ze kan bereiken op deze EK en gaat ervoor."

Bol doet in München ook nog mee aan de 4x400 meter estafette, waardoor ze zes dagen op rij in actie zal komen. Het is een loodzwaar schema, dat ze nog niet eerder geprobeerd heeft. "Ik weet dat het een risico is en dat het moeilijk gaat worden", zegt Bol. "Maar ik heb er vooral heel veel zin in. Het is een unieke kans, die ik misschien nooit meer ga krijgen."

Bij de meeste grote toernooien is het onmogelijk om de 400 meter en de 400 meter horden te combineren. Bij de WK in Eugene waren de finales van de twee onderdelen zelfs binnen drie kwartier van elkaar. Nu de Europese atletiekbond een voor Bol gunstig programma heeft samengesteld, wilde ze de kans op twee keer individueel goud niet laten lopen.

"Misschien word ik twee keer vierde, maar dan heb ik het wel geprobeerd", zegt de winnares van WK-zilver op de 400 horden. "Over twee jaar zijn de Spelen van Parijs, dan is deze combinatie absoluut geen optie. En wie weet hoe ik er over vier jaar voor sta. Ik ben nu nog jong, herstel snel en ben heel fit van de WK teruggekomen."

Programma Bol tijdens de EK in München (*indien geplaatst) 16 augustus: Halve finales 400 meter

17 augustus: Finale 400 meter

18 augustus: Halve finales 400 meter horden

19 augustus: Finale 400 meter horden*

19 augustus: Series 4x400 meter estafette

20 augustus Finale 4x400 meter estafette*

Klaver loopt ook veel races in München

Klaver kiest zelf ook voor een "stoer" programma, want zij loopt naast de 400 meter en de 4x400 meter ook nog de 200 meter in het Olympiastadion van München. "Ik heb mijn grootste doel van het seizoen al behaald: een lijpe tijd en een vierde plek op de WK. Bij dit toernooi wil ik kijken wat er nog in zit. En plezier hebben."

In de halve finales van de 400 meter van dinsdag lukte dat, want Klaver plaatste zich met een tijd van 50,59 overtuigend voor de eindstrijd. Bol won een andere serie in 50,60, al hoefde zij de laatste 150 meter niet meer voluit te gaan.

"Ik had na de WK een jetlag en daarna werd ik ook nog ziek", zegt Klaver. "Daarom was ik erg benieuwd hoe mijn eerste race op de EK zou gaan, maar een tijd van 50,6 is voor mij nu vet goed. Dus dat komt in de finale helemaal in orde."

Bol: "Ik voel me echt uitstekend, de halve finale ging heel makkelijk. Ik ben blij dat het toernooi gestart is. Vanaf nu mag ik elke dag aan de bak, daar kijk ik alleen maar naar uit."

De finale van de 400 meter voor vrouwen is woensdag om 22.02 uur. Negentien minuten eerder begint de eindstrijd van de 400 meter voor mannen, waarin Liemarvin Bonevacia, de houder van het Nederlands record, kans maakt op een medaille.