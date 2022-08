Femke Bol, Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia hebben zich dinsdag bij de EK atletiek in München voor de finale van de 400 meter geplaatst. De Nederlanders behoorden allemaal tot de twee snelsten in hun heat, waarbij vooral de 22-jarige Bol veel indruk maakte.

Bol was in de laatste van drie races overduidelijk de snelste. Ze hoefde in de slotmeters niet meer voluit te gaan en finishte in 50,60 seconden, de vijfde tijd overall.

De één jaar oudere Klaver werd in de eerste heat tweede en was een honderdste sneller (50,59), al kostte het haar wel wat meer moeite dan Bol. Alleen Natalia Kaczmarek (50,40) en Anna Kielbasinska (50,45) uit Polen en de Britse Victoria Ohuruogu (50,50) waren rapper dan Bol en Klaver.

Eveline Saalberg, de derde Nederlandse vrouw die in actie kwam op de 400 meter, redde het niet. Ze eindigde in een tijd van 52,45 als zesde in haar heat. Alleen de twee snelsten van iedere race en de twee besten die daarbuiten vielen verzekerden zich van de eindstrijd.

Bij de mannen liep Bonevacia net als Bol en Klaver overtuigend. De 33-jarige Nederlander was de snelste in zijn race (45,40) en hoefde overall alleen de Brit Matthew Hudson-Smith (44,98) en de Fransman Thomas Jordier (45,37) voor zich te dulden.

Lieke Klaver in actie tijdens haar halve finale van de 400 meter. Lieke Klaver in actie tijdens haar halve finale van de 400 meter. Foto: Reuters

Bol staat voor uitdagend programma

Bol heeft op de EK voor een zwaar individueel programma gekozen. Naast de 400 meter loopt ze de 400 meter horden, de afstand waarop ze vorige maand WK-zilver pakte. Ze besloot een week geleden om de uitdaging van de dubbele afstand aan te gaan.

De Amersfoortse, die onlangs het Nederlands record op de 400 meter aanscherpte tot 49,75, heeft daarbij wel als voordeel dat ze direct was geplaatst voor de halve finales en dus niet de series hoefde te lopen.

De finales van de 400 meter staan woensdagavond op het programma. De mannen starten om 21.43 uur, waarna het om 22.02 uur de beurt aan de vrouwen is.