Het hoofdgevecht van het evenement GLORY 81 in Düsseldorf gaat zaterdag tussen Jamal Ben Saddik en Benjamin Adegbuyi. Rico Verhoeven zal de partij tussen de zwaargewichten met veel interesse volgen. Maar waarom eigenlijk?

De confrontatie tussen Ben Saddik en Adegbuyi vormt het begin van een reeks gevechten die gaat bepalen wie met Verhoeven in de ring stapt voor een partij om de wereldtitel. Op dit moment maken verschillende zwaargewichten daar aanspraak op. Ben Saddik of Adegbuyi zal bij verlies pas op de plaats moeten maken.

Verhoeven zelf komt pas in het voorjaar van 2023 weer in actie bij een GLORY-evenement. Het wordt zijn eerste officiële partij sinds de 33-jarige wereldkampioen in oktober vorig jaar in een heroïsch gevecht met Ben Saddik voor de zoveelste keer een aanval op zijn kampioensriem afsloeg.

Begin oktober stapt Verhoeven weliswaar de ring in voor een gevecht met Hesdy Gerges bij het door hemzelf georganiseerde evenement Hit It, maar die valt niet onder de vlag van GLORY. Zijn wereldtitel staat er dan ook niet op het spel.

De winnaar van de partij tussen Ben Saddik en Adegbuyi wacht - zoals het er nu naar uitziet - een duel met Antonio Plazibat. De confrontatie met de Kroaat, die achter Verhoeven de hoogstgeplaatste zwaargewicht op de ranglijst is, moet in oktober plaatsvinden tijdens het evenement COLLISION 4. De winnaar van die tweestrijd in Arnhem zou dan weer Verhoeven treffen.

Toch kan GLORY van dat plan afwijken, onder meer op basis van de resultaten in de ring. Zo is de ontmoeting tussen legendes Badr Hari en Alistair Overeem het hoofdgevecht van COLLISION 4. In de kickbokswereld zouden velen graag een derde confrontatie tussen Verhoeven en Hari zien. Maar in de praktijk zou dus ook Overeem de uitdager van de wereldkampioen kunnen worden.

Daarnaast heeft de 27-jarige Levi Rigters, die gezien zijn kwaliteiten en zijn relatief jonge leeftijd als opvolger van Verhoeven wordt gezien, nog geen opponent toegewezen gekregen voor het evenement in Arnhem.

Bovendien maakte GLORY eind november bekend dat er op 19 november nóg een evenement zal volgen: GLORY 82. Vooralsnog is onduidelijk welke kickboksers daar in actie zullen komen, maar het programma van die avond is vermoedelijk ook nog van invloed op 'The Road to Verhoeven'.

Hoe dan ook worden de komende maanden, gezien de vele topvechters die zich aan het front melden, interessant voor Verhoeven én GLORY. "De zwaargewichtdivisie is ontzettend sterk, de beste ter wereld", zei GLORY-topman Scott Rudmann onlangs over de aftrap van de reeks gevechten. "We kunnen allemaal niet wachten om Ben Saddik en Adegbuyi in de ring te zien."