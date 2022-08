Thom de Boer heeft dinsdag op de EK zwemmen in Rome overtuigend de halve finales van de 50 meter vrije slag bereikt. De Nederlander noteerde in de series de snelste tijd.

De dertigjarige De Boer tikte in de zesde van acht heats aan in 21,59, nipt boven het Nederlands record dat hij vorig jaar op 21,58 zette. De geboren Alkmaarder was slechts een van de vier zwemmers die onder de 22 seconden doken in het buitenbad in Rome.

Jesse Puts hoorde daar niet bij, maar mag zich ook gaan voorbereiden op de halve finales. De wereldkampioen van 2016 op de kortebaan klokte met 22,15 de achtste tijd. De tijd van Kenzo Simons (22,46) was niet voldoende om de halve eindstrijd te bereiken.

De halve finales van de 50 meter vrije slag beginnen dinsdag om 18.24 uur. De Boer, die zijn topsportleven combineert met een fulltimebaan als financieel analist, eindigde vorige zomer op de Olympische Spelen als achtste in de finale van de 50 meter vrij.

Anne Palmans plaatste zich op de 50 meter schoolslag voor de halve finales van later vandaag. De 22-jarige zwemster eindigde in haar heat als vijfde met een tijd van 31,37, overall de twaalfde tijd.

Later op dinsdagochtend hoopt de gemengde estafetteploeg op de 4x200 meter vrije slag de finale te halen. Stan Pijnenburg, Luc Kroon, Imani de Jong en Silke Holkenborg komen in de series in actie. De EK langebaanzwemmen duurt nog tot en met woensdag.