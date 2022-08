Jessica Schilder bekroonde haar ongekende opmars in het kogelstoten maandag met een historische Europese titel. Al vond de 23-jarige Volendamse het eigenlijk nog mooier dat ze in München voor het eerst over de 20 meter stootte.

In de tweede poging van haar eerste EK-finale gaat de ultieme droom van Schilder eindelijk in vervulling. Alles waar ze de afgelopen jaren zo hard aan heeft gewerkt, komt samen in de Duitse ring met een diameter van 2,135 meter.

De twee rondjes om haar as, de zogenoemde draaitechniek waar ze drie jaar geleden naar overstapte, gaan met de juiste snelheid. De timing van haar stoot is perfect, waardoor de 4 kilogram zware kogel niet nét over de magische grens van de 20 meter vliegt, maar op een indrukwekkende afstand van 20,24 meter uitkomt.

De meestal zo bescheiden Schilder viert haar zoveelste Nederlands record met een harde schreeuw en twee gebalde vuisten. "Dat mocht ook wel", zegt de nieuwe Europees kampioene na de wedstrijd met een grote glimlach. "Eindelijk kwam het er een keer precies uit zoals ik wilde. Dan mag ik me wel heel even laten gaan. Het was echt een geweldig moment."

De uithaal blijkt na zes rondes ruim voldoende voor de eerste Nederlandse Europese titel in het kogelstoten. De ervaren Portugese Auriol Dongmo (32), die in maart de wereldtitel indoor veroverde, moet met een afstand van 19,82 meter genoegen nemen met zilver. Jorinde van Klinken maakt het Nederlandse feestje compleet door derde te worden (18,94 meter).

Natuurlijk zorgt de historische gouden medaille voor grote blijdschap bij Schilder. "Maar stiekem ben ik misschien wel het blijst dat ik over de 20 meter heb gestoten", zegt ze met een lach. "Al denk ik dat mijn trainer (Gert Damkat, red.) het niet leuk vindt als ik dat zeg."

Jessica Schilder leverde in München een bijna perfecte stoot af. Foto: Getty Images

Schilder beleeft geweldig seizoen met drie medailles

De ervaren werpcoach Damkat is een van de belangrijkste pijlers onder het succes van Schilder. Sinds de kogelstootster een jaar geleden van Volendam naar Papendal verhuisde, lijkt haar ontwikkeling geen grenzen te kennen.

Schilder begon 2022 met een persoonlijk record van 18,77 meter, maar ging in februari bij een indoorwedstrijd in Apeldoorn al voor het eerst over de 19 meter (19,26 meter). De afgelopen maanden kwam de Nederlandse steeds dichter bij de magische grens van 20 meter. Anderhalve week geleden was ze bij de Diamond League-wedstrijd in het Poolse Chorzów met een stoot van 19,84 meter nog maar 16 centimeter verwijderd van haar grote doel.

In het Olympiastadion van München - waar de Nederlandse voetballers in 1974 de WK-finale verloren en in 1988 de EK-finale wonnen - schreef Schilder maandag haar eigen Nederlandse sporthistorie. Na brons bij de WK indoor én de WK outdoor was het EK-goud al haar derde medaille van het seizoen bij een groot kampioenschap.

"Wat een bizar jaar", concludeert Schilder. "Ik ga er voorlopig nog niet bij stilstaan, want dan zullen er zo veel tranen komen dat Nederland geen watertekort meer heeft. Als ik straks op Papendal alleen op mijn kamer ben, zal ik even lekker gaan huilen."

Jessica Schilder (midden) naast Jorinde van Klinken (links) en Auriol Dongmo (rechts). Jessica Schilder (midden) naast Jorinde van Klinken (links) en Auriol Dongmo (rechts). Foto: Getty Images

Schilder voelt zich nog steeds een beginneling

Hoewel Schilder nu ontegenzeggelijk tot de beste kogelstootsters ter wereld hoort, voelt ze zich met haar 23 jaar nog steeds een beginneling. "Ook vandaag nog. Dongmo is negen jaar ouder dan ik, heeft veel meer ervaring en weet daardoor veel beter hoe ze met de spanning moet omgaan. Ik heb een coach met heel veel ervaring, die mij continu moet vertellen wat ik moet doen om tegen de spanning te kunnen."

Damkat moest maandag in de uren tussen de kwalificatie aan het einde van de ochtend en de finale in de avond flink zijn best doen om Schilder weer rustig te krijgen. Met een afstand van 18,95 meter verliep haar eerste optreden in München niet naar wens. "Gelukkig is Gert een geweldige coach en werd ik door hem weer zen."

Dat resulteerde in een prachtige avond voor de Nederlandse atletiek, met goud en brons op een onderdeel waar in het verleden amper successen zijn behaald. "Het werd ook wel een keer tijd dat er een EK-medaille gewonnen werd door een Nederlandse kogelstootster", lacht Schilder. "Om dan ook nog samen met Jorinde op het podium te staan, is helemaal geweldig. Ik denk niet dat ik vannacht ga slapen."