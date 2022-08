Jessica Schilder heeft maandag in München de Europese titel bij het kogelstoten veroverd. De Volendamse verpulverde haar eigen nationale record en is de eerste Nederlandse atleet die EK-goud pakt op dit onderdeel. Jorinde van Klinken pakte het brons.

De 23-jarige Schilder kwam bij haar tweede poging tot een indrukwekkende afstand van 20,24 meter. Daarmee verbeterde ze haar Nederlands record van eerder deze maand in het Poolse Chorzów met maar liefst 40 centimeter.

Ook werd Schilder de eerste Nederlandse die de grens van 20 meter doorbrak. Het Europees en wereldrecord staat met 22,63 meter al sinds 1987 op naam van Natalya Lisovskaya uit de Sovjet-Unie.

Nederland won twee keer eerder een EK-medaille bij het kogelstoten: Rutger Smith pakte brons in 2006 en zilver in 2012. Er stond nog nooit een Nederlandse kogelstootster op het EK-podium.

Vorige maand veroverde Schilder in het Amerikaanse Eugene als eerste Nederlandse vrouw een WK-medaille bij het kogelstoten. Ze eiste in Oregon het brons voor zich op.

Jessica Schilder doorbrak als eerste Nederlandse vrouw de grens van 20 meter. Foto: Getty Images

Van Klinken verovert brons

In de schaduw van Schilder eiste Van Klinken het brons voor zich op. De 22-jarige Drentse wierp de kogel bij haar tweede poging naar 18,94 meter.

De Portugese Auriol Dongmo nestelde zich tussen de twee Nederlandse vrouwen op de tweede plaats. De Europees indoorkampioene noteerde een worp van 19,82 meter.

Dankzij de Europese titel van Schilder en het brons van Van Klinken staat Nederland na de eerste dag van de EK atletiek al op drie medailles. Eerder op de dag veroverde Nienke Brinkman als eerste Nederlandse atlete EK-brons op de marathon.

Ook Jorinde van Klinken pakte een medaille. Foto: ANP

Van Klinken ook naar finale discuswerpen

Eerder op de avond bereikte Van Klinken ook de finale van het discuswerpen. Ze noteerde in de kwalificaties een afstand van 62,18 meter en dat was ruim voldoende voor een plek bij de beste twaalf. Alida van Daalen wist zich met 56,05 meter niet te plaatsen voor de eindstrijd, die dinsdagavond op het programma staat.

Silke Jonkman en Jasmijn Lau eindigden op de 10.000 meter in de achterhoede. De 25-jarige Jonkman werd in 32.30,92 elfde en de twee jaar jongere Lau finishte in 33.14,00 als zestiende. De Europese titel ging in 30.32,57 naar Yasemin Can uit Turkije.

Op de 400 meter drong Eveline Saalberg door tot de halve finales. De 22-jarige Arnhemse werd in 51,81 seconden tweede in haar heat. Femke Bol en Lieke Klaver zijn op basis van hun plaats op de Europese ranglijst direct toegelaten tot de halve eindstrijd.

Bij de mannen strandde Jochem Dobber in de series van de 400 meter. De 25-jarige Noord-Hollander eindigde in 46,36 als zevende in zijn heat. Liemarvin Bonevacia mocht op basis van zijn plek op de Europese ranglijst al meedoen aan de halve eindstrijd.

Op de tienkamp staat Rik Taam na vijf onderdelen zesde met 4.193 punten en bezet Sven Roosen met 4.067 punten de tiende plek. De Zwitser Simon Ehammer gaat met 4.661 punten riant aan de leiding.