Marrit Steenbergen heeft zich maandag bij de EK zwemmen in Rome overtuigend geplaatst voor de finale van de 200 meter wisselslag. De Friezin zwom de tweede tijd in de halve eindstrijd. Op de 100 meter rugslag gingen Maaike de Waard en Kira Toussaint ook door naar de finale.

De 22-jarige Steenbergen tikte aan in 2.12,31. Daarmee moest de Nederlandse uitblinker op dit EK alleen de Britse Katie Shanahan (2.11,84) voor zich dulden. De finale van de 200 meter wisselslag wordt dinsdag om 18.17 uur gezwommen.

Op de 200 meter wisselslag hoopt Steenbergen extra glans te geven aan een voor haar sensationeel EK. Ze pakte al individueel goud op de 100 en 200 meter vrije slag en werd Europees kampioen op de estafettenummers 4x200 meter vrij en de 4x100 meter wisselslag gemengd.

Steenbergen kwam later op de avond ook in actie in de finale van de 4x100 meter vrije slag gemengd, maar op dat nummer zat er geen medaille in voor haar. Samen met Stan Pijnenburg, Nyls Korstanje en Tessa Giele werd ze in 3.26,08 zesde.

De Europese titel ging naar Frankrijk. Maxime Grousset, Charles Rihoux, Charlotte Bonnet en Marie Wattel hielden met 3.22,80 Groot-Brittannië (3.23,30) en Zweden (3.23,40) achter zich.

Maaike de Waard werd derde in de halve finales van de 100 meter rugslag. Maaike de Waard werd derde in de halve finales van de 100 meter rugslag. Foto: Reuters

De Waard en Toussaint naar finale 100 meter rugslag

Op de 100 meter rugslag kwam de 25-jarige De Waard met 59,89 tot de derde tijd. Ze bleef daarmee slechts dertien honderdsten boven haar persoonlijk record. De 28-jarige Toussaint werd in 1.00,10 zesde, terwijl ze in de ochtend nog de snelste (59,59) was in de series. Na afloop van haar race zei ze dat er water in haar bril zat.

De Italiaanse Margherita Panziera zwom met 59,72 de snelste tijd in de halve finales. Ook de Française Pauline Mahieu (59,75) was sneller dan De Waard. De finale van de 100 meter rugslag staat dinsdag om 19.46 uur op het programma.

Eerder dit toernooi stelde Toussaint teleur in de finale van de 50 meter rugslag. De titelverdedigster kwam op dat nummer niet verder dan de vierde plek. De Waard pakte op dat nummer het brons.

Op de 50 meter vrije slag ging Valerie van Roon als vierde door naar de eindstrijd. De 24-jarige Nederlandse bleef met een tijd van 24,75 twaalf honderdsten boven haar persoonlijk record.

De negentienjarige Tessa Giele plaatste zich in 24,99 als achtste en laatste voor de finale. Veelvoudig wereld- en Europees kampioene Sarah Sjöström uit Zweden zette met 24,27 de snelste tijd neer in de halve eindstrijd. De finale van de 50 meter vrije slag gaat dinsdag om 18.07 uur van start.