Laurine van Riessen is er maandag bij de EK baanwielrennen in München niet in geslaagd de finale van de sprint te bereiken. De Nederlandse moest in de halve eindstrijd haar meerdere erkennen in Emma Hinze.

De 24-jarige Hinze was in beide halve finales sterker dan de elf jaar oudere Van Riessen. In de eerste race van de best-of-three probeerde Van Riessen het van kop af aan, maar werd ze in de slotmeters gepasseerd. In de tweede race nam Hinze met succes het initiatief.

Door het verlies van Van Riessen tegen de regerend wereldkampioene uit Duitsland is brons het hoogst haalbare. Ze neemt het in de troostfinale op tegen Lea Sophie Friedrich, die in de andere halve finale verloor van de Française Mathilde Gros.

Titelverdedigster Shanne Braspennincx ontbreekt op het onderdeel sprint. Met het oog op de WK in oktober vond zij de 200 meterbaan van München niet passen in haar voorbereiding. De strijd om de WK-titel wordt, zoals gewoonlijk in het baanwielrennen, op een 250 meterbaan afgewerkt.

De strijd om het brons vindt rond 18.00 uur plaats. Het EK baanwielrennen maakt deel uit van het multi-EK. Bij dit grote sportevenement staan liefst negen olympische sporten op het programma.