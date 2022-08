Laurine van Riessen heeft maandag bij de EK baanwielrennen brons veroverd op het onderdeel sprint. De Nederlandse rekende in de strijd om het brons overtuigend af met de Duitse Lea Sophie Friedrich.

Van Riessen was in beide races in de troostfinale sterker dan de 22-jarige Friedrich. In zowel de eerste als de tweede race nam Van Riessen vroeg de leiding en die stond ze niet meer af. Daardoor was een derde en beslissende race niet nodig.

Het betekent voor de 35-jarige Van Riessen de eerste individuele medaille op een titeltoernooi in het baanwielrennen. Eerder won ze brons (2015) en zilver (2018) op het onderdeel teamsprint. In 2010 pakte ze op de Olympische Winterspelen al wel brons op de 1.000 meter langebaanschaatsen.

Brons was voor Van Riessen maandagavond het hoogst haalbare, omdat ze eerder op de dag in de halve finale werd uitgeschakeld door de Duitse Emma Hinze. De regerend wereldkampioene pakte in de finale ten koste van de Française Mathilde Gros ook de Europese titel.

Titelverdediger Shanne Braspennincx ontbrak op het onderdeel sprint. Met het oog op de WK later dit jaar vond ze de EK op de 200 meterbaan van München niet in haar voorbereiding passen. De strijd om de WK-titel wordt, zoals gewoonlijk in het baanwielrennen, op een 250 meterbaan afgewerkt.

Het EK baanwielrennen maakt deel uit van het multi-EK. Bij dit grote sportevenement staan negen olympische sporten op het programma. De Europese wielerbond wilde graag deel uitmaken van het multi-EK, waardoor er genoegen werd genomen met de ingekorte baan.