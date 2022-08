Coach Paul Haarhuis heeft Tim van Rijthoven opgenomen in zijn selectie voor de Davis Cup Finals. Robin Haase ontbreekt volgende maand in Glasgow, waar Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Kazachstan de tegenstanders van Nederland zijn.

Naast Van Rijthoven maken ook kopman Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en dubbelspecialisten Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop onderdeel uit van de Nederlandse ploeg. De wedstrijden uit poule D worden van 13 tot en met 18 september afgewerkt. De inzet is een plek in de Davis Cup Finals in november in Málaga.

De 25-jarige Van Rijthoven, de nummer 121 van de wereld, won deze zomer het grastoernooi van Rosmalen en haalde daarna de vierde ronde op Wimbledon. De afgezakte Haase was op zijn beurt vooral actief in het challengercircuit en in het dubbelspel.

"Ik ben erg blij dat deze jongens zich beschikbaar stellen voor het team en dat we met zo'n sterke opstelling naar Glasgow gaan", reageert Haarhuis. "Het is fantastisch dat we op dit mondiale tennisniveau kunnen meestrijden."

Robin Haase maakt geen onderdeel uit van de Nederlandse ploeg. Foto: Getty Images

'Dit is een zeer pittige uitdaging'

Haarhuis verwacht dat Nederland kans maakt om de volgende ronde te bereiken. "We staan voor een zeer pittige uitdaging om ons te plaatsen voor de Davis Cup Finals, maar we maken zeker een kans tegen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Kazachstan."

"Het team heeft het afgelopen jaar qua niveau laten zien dat ze met de top van de tenniswereld mee kunnen, zowel in enkel- als dubbelspel. Daarmee zijn we een compleet en sterk team."

Nederland plaatste zich voor de groepsfase van de Finals door Canada te verslaan. Begin maart werd het in Den Haag 4-0.