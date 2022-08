Nienke Brinkman had maandag veel last van haar maag in de laatste 15 kilometer van de EK-marathon. Desondanks schreef de 28-jarige atletiekrevelatie geschiedenis in München door derde te worden en zo als eerste Nederlandse vrouw een EK-medaille te winnen op de klassieke afstand.

De laatste 200 meter van de eindeloos lange rechte weg naar de finish op het Odeonplatz voelen als 5 kilometer. Brinkman ziet uit haar ooghoeken dat de Duitse Miriam Dattke dichter- en dichterbij komt, terwijl ze zelf in de slotfase van haar derde competitieve marathon amper nog energie over heeft.

"Ik heb nog nooit zó'n lange 200 meter gelopen", zegt Brinkman. "Maar ik prentte mezelf in hoeveel spijt ik volgende week zou hebben als ik er in de laatste paar meters niet nog even alles uit zou duwen. Doe even normaal, dacht ik."

De peptalk heeft het gewenste effect. Met haar laatste krachten komt de Nederlandse na 42,195 kilometer als derde over de streep, minder dan een seconde voor Dattke. Direct na de finish maakt Brinkman een scherpe bocht naar rechts en zoekt ze houvast bij de boarding.

"Het was fijn geweest als de race 500 meter eerder was afgelopen, maar ik wilde gewoon geen vierde worden. Ik ben echt heel blij dat ik nog een medaille heb, ondanks de niet zo leuke slotkilometers. Als eerste Nederlandse vrouw op het EK-podium, dat is heel mooi."

Die primeur leek heel ver weg toen Brinkman na 27 kilometer grote problemen kreeg met haar maag. "Ik voelde me ontzettend rot, kon eigenlijk niet meer. Ik schrok er heel erg van. Ik weet niet wat de oorzaak is, heb vandaag gewoon gegeten zoals ik gepland had. Maar hier leer ik ook weer van. En gelukkig heb ik een bronzen plak. Het was veel erger geweest als ik net naast het podium was beland."

Nienke Brinkman (rechts) bleef de Duitse Miriam Dattke net voor in de strijd om de laatste podiumplek. Nienke Brinkman (rechts) bleef de Duitse Miriam Dattke net voor in de strijd om de laatste podiumplek. Foto: ANP

Brinkman vond het gek om topfavoriet te zijn

De derde plaats bij haar debuut op een internationaal toernooi past in de stormachtige carrière van Brinkman. De voormalig hockeyster begon pas drie jaar geleden serieus met hardlopen. Bij haar eerste marathon, in 2021 in Valencia, liep ze uit het niets naar een toptijd van 2 uur, 26 minuten en 34 seconden.

Afgelopen april vestigde Brinkman definitief haar naam als marathonsensatie door in Rotterdam tweede te worden en het negentien jaar oude Nederlands record van Lornah Kiplagat met bijna een minuut te verbeteren: 2:22.51.

Door die tijd werd Brinkman direct de topfavoriet voor goud op de EK. Haar persoonlijk record was met afstand de beste van het hele startveld in München. "Ik vond het best vervelend dat ik die favorietenrol kreeg", zegt de Nederlandse. "Dit was mijn eerste kampioenschap. Ik heb heel weinig ervaring en dan kijken er opeens heel veel mensen naar me. Natuurlijk denk je dan: moet ik nou goud halen? Ik vond het gek dat het verwachtingspatroon heel anders was. Het voelde niet als een luxepositie."

Brinkman merkte tijdens de race dat ze nog nooit eerder een titelstrijd had gelopen. Ze moest vooral wennen aan de tactische kant van een marathon op een kampioenschap. "Ik vond het vooral heel lastig om goed positie te kiezen. In de eerste ronde werd ik opeens helemaal naar achteren geduwd in het groepje."

Daarnaast koos ze ervoor om bij elke drankpost even aan te zetten, zodat ze zeker wist dat ze haar bevoorrading niet zou missen. "Maar elke keer een klein beetje versnellen was waarschijnlijk niet zo handig. Ik denk dat ik vandaag niet heel slim gelopen heb. Maar ach, dat zijn weer leermomenten. En met brons ben ik er uiteindelijk goed vanaf gekomen."