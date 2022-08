De Amerikaanse topbasketbalster Brittney Griner is in beroep gegaan tegen de negen jaar celstraf die ze begin augustus opgelegd heeft gekregen vanwege drugsbezit en -smokkel. Griner werd in Rusland opgepakt omdat ze cannabisolie in vullingen voor een e-sigaret bij zich had.

Advocaat Maria Blagovolina meldde maandag dat het beroep tegen de celstraf van Griner is ingediend, maar weigerde details te geven. Alexander Boykov, een advocaat die Griner in de rechtbank vertegenwoordigde, vertelde dat het beroep voornamelijk is gebaseerd op het "buitensporige" vonnis. In soortgelijke gevallen krijgen verdachten volgens Boykov een gemiddelde straf van ongeveer vijf jaar.

De 31-jarige Griner was in februari naar Moskou gevlogen, omdat ze tussen de Amerikaanse basketbalseizoenen door voor het Russische team UMMC Jekaterinenburg uitkwam. Griner gebruikte de cannabisolie die in haar bagage werd gevonden om medicinale redenen, maar in Rusland is dit middel verboden.



Het aantekenen van beroep kan erop wijzen dat Rusland en de Verenigde Staten geen overeenkomst hebben bereikt over een gevangenenruil waarbij Griner betrokken zou zijn. Russische functionarissen hebben gezegd dat zij een ruil zouden overwegen, maar pas nadat Griners straf ingaat.

De basketbalster zei eerder al dat ze hoopt dat alle politiek rond de zaak "ver buiten de rechtbank" blijft. "Iedereen heeft het over politiek, maar ik hoop dat dat geen rol speelt in deze zaak." De basketbalster kreeg naast de celstraf ook een boete van een miljoen roebel (zo'n 16.000 euro).

Griner is een van de beste basketbalsters van de wereld. Ze won twee keer goud op de Olympische Spelen en is ook in de WNBA (de Amerikaanse vrouwenbasketbalcompetitie) een belangrijke speler voor haar thuisbasis, Phoenix Mercury.