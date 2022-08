Kogelstootsters Jessica Schilder en Jorinde van Klinken staan maandagavond bij de EK in München in de finale bij het kogelstoten. Beiden stootten verder dan de kwalificatie-afstand van 18,60 meter.

Schilder, die in bij de WK atletiek in Eugene goed was voor brons, startte maandagochtend met een ongeldige poging. Daarna noteerde ze 18,31 meter in een tweede poging. Bij haar laatste poging kwam ze tot een afstand van 18,95, waarmee ze zich als tweede plaatst voor de eindstrijd.

De 22-jarige Van Klinken was na haar tweede poging al klaar en plaatste zich als vierde met een afstand van 18,62. Maandagavond komt ze ook nog in actie tijdens de kwalificatie van het discuswerpen.

Benthe König redde het in München net niet. De beste poging van de 24-jarige kogelstootster was met 17,27 goed voor een dertiende plaats. Daarmee viel ze net buiten de top twaalf die in de finale om de medailles strijdt.

Van Gool strandt in series 100 meter

Joris van Gool lukte het in het Olympiastadion niet om de halve finales van de 100 meter te bereiken. Van Gool kwam tot 10,45 seconden, waarmee hij vijfde werd in zijn serie. De 24-jarige atleet had bij de eerste drie van zijn serie moeten zitten of de beste tijd moeten klokken achter de eerste drie per heat.



De EK atletiek, die gehouden worden van 15 tot en met 19 augustus, zijn maandag van start gegaan en zijn onderdeel van het multi-EK in München.