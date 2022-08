De Britse tennisploeg treedt volgende maand met Andy Murray aan tegen Nederland in de Davis Cup Finals. Cameron Norrie, Dan Evans en dubbelspecialist Joe Salisbury maken het team van Groot-Brittannië compleet.

De 35-jarige Murray, tegenwoordig de nummer 47 op de wereldranglijst, ontbrak de laatste jaren regelmatig op het landentoernooi. Coach Leon Smith besloot de voormalig nummer één van de wereld wel te selecteren voor de groepsfase van de Davis Cup Finals. Norrie, de mondiale nummer elf, is de kopman van de ploeg.

Ook de Verenigde Staten en Kazachstan zitten bij Nederland in de groep. De wedstrijden uit poule D worden van 13 tot en met 18 september gespeeld in Glasgow. Oranje begint op dinsdag 13 september tegen Kazachstan. De duels met Groot-Brittannië en de VS volgen op respectievelijk 16 en 17 september.

Nederland heeft nog geen team bekendgemaakt voor de Davis Cup Finals.