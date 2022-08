Marrit Steenbergen heeft maandag op de EK langebaanzwemmen in Rome overtuigend de halve finales van de 200 meter wisselslag bereikt. Kira Toussaint was in de series van de 100 meter rugslag de snelste.

De 22-jarige Steenbergen tikte in haar heat als tweede aan in een tijd van 2.15,05. Zeven zwemsters waren sneller dan de Nederlandse uitblinker op de EK. De halve finales staan maandagavond iets na 19.00 uur op het programma.

Op de 200 meter wisselslag hoopt Steenbergen extra glans te geven aan een voor haar sensationeel EK. De Friezin pakte al individueel goud op de 100 en 200 meter vrije slag en werd Europees kampioen op de estafettenummers 4x200 meter vrij en de 4x100 meter wisselslag gemengd.

Toussaint was in de series van de 100 meter rugslag de snelste. Na haar teleurstellende resultaat in de EK-finale van de 50 meter rugslag - ze werd als titelverdediger vierde - bleef de 28-jarige zwemster als enige onder de minuut: 59,59. Maaike de Waard, die een dag eerder brons pakte op de 50 rug, kwalificeerde zich met een negende tijd (1.01,14).

Op de 50 meter vrije slag bereikten Valerie van Roon (derde in 24,86) en Tessa Giele (achtste in 25,14) de halve finales. Kim Busch (negende in 25,22) en Sam van Nunen (veertiende in 25,37) werden uitgeschakeld, omdat er per land maar twee zwemsters door mogen naar de halve finales. De Zweedse wereldrecordhouder Sarah Sjöström zette met 24,50 de beste tijd neer in de series.

De gemengde estafetteploeg bereikte zonder problemen de finale op de 4x100 meter vrije slag. Stan Pijnenburg, Sean Niewold, Van Nunen en Imani de Jong noteerden een tijd van 3.28,38, goed voor de tweede plek achter Hongarije. Overall was het de vijfde tijd.