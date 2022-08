Marrit Steenbergen was nog maar een kind toen iedereen haar een sensationele zwemcarrière toedichtte. Na een diep dal van enkele jaren, waarin ze zelfs overwoog te stoppen, imponeert de pas 22-jarige Friezin op de EK in Rome met al vier gouden medailles. "Marrit heeft laten zien dat ze mentaal heel sterk is."

Op vijftienjarige leeftijd geselecteerd worden voor een WK; niet veel zwemsters kunnen dat zeggen. Toch viel niemand van zijn stoel toen een nog piepjonge Steenbergen in 2015 mee mocht naar Kazan. Niet lang daarvoor had ze op de Europese Spelen in Bakoe indruk gemaakt door een sloot medailles te veroveren en op de 100 meter vrij een absolute toptijd van 53,97 neer te zetten.

Een nieuw zwemfenomeen leek geboren. Na haar fraaie doorbraak stapelden de loftuitingen zich in rap tempo op. Steenbergen werd op een voetstuk geplaatst voordat ze goed en wel aan haar profcarrière was begonnen. Toen de toenmalige vwo-scholiere werd vergeleken met zwemgrootheden als Ranomi Kromowidjojo, kwam er langzaam maar zeker een einde aan haar onbevangenheid.

Dat zag ook oud-bondscoach Marcel Wouda, die Steenbergen in de zomer van 2017 onder zijn hoede kreeg toen ze naar Eindhoven verhuisde. Hij maakte kennis met een zeventienjarig supertalent dat gebukt ging onder de hoge druk. "Marrit was op dat moment wat onzeker en had weinig plezier meer in het zwemmen", zegt de vijftigjarige Wouda in gesprek met NU.nl.

"Ze wilde wel heel graag, maar had de vaardigheden nog niet onder de knie die nodig zijn als topsporter. Zoals omgaan met teleurstelling en tegenslag. Dat is ook niet zo gek, want ze kreeg de tijd niet om dat te leren. Aan de andere kant zag je wel direct haar enorme talent. Zet tien zwemsters met Marrit in een zwembad en je pikt haar er direct tussenuit. Zo goed is ze. Maar ze was toen nog maar een meisje."

Marrit Steenbergen is weer helemaal terug na zware jaren, waarin ze overwoog om helemaal met zwemmen te stoppen. Marrit Steenbergen is weer helemaal terug na zware jaren, waarin ze overwoog om helemaal met zwemmen te stoppen. Foto: Getty Images

'Het uitstellen van de Spelen heeft Marrit geholpen'

Na een intensieve periode besloot een mentaal en fysiek vermoeide Steenbergen zich af te melden voor de WK van 2017 in Boedapest. Het zo geprezen talent van toen zeventien jaar was niet alleen het plezier kwijt. Ze moest wennen aan haar nieuwe omgeving en kreeg problemen aan haar schouder. Mede daardoor kwam ze niet meer in de buurt van haar oude en zo geprezen niveau. Wat volgde was een lange periode vol twijfels.

"Het enige wat je dan als coach kunt doen, is geduld hebben en vertrouwen houden dat het goed komt", blikt Wouda terug op zware jaren voor zijn voormalige pupil. "Maar tussen 2017 en 2019/2020 zijn er zeker momenten geweest dat ik dacht dat ze misschien zou besluiten te stoppen. Ze heeft in die tijd ook wel bijbaantjes gehad."

"Op een gegeven moment verwachtte de buitenwacht ook niets meer van Marrit. Toch waren er altijd wel aanknopingspunten en zag je elke dag weer in het water wat voor een bijzondere zwemster ze is. Het uitstellen van de Olympische Spelen in Tokio (door de coronapandemie, red.) is denk ik heel goed geweest. Anders had ze zich misschien niet geplaatst en daarna mogelijk afscheid genomen van de sport."

Steenbergen kreeg door het verplaatsen van de Spelen een jaar extra om zich te laten zien en kwalificeerde zich voor Tokio. Beetje bij beetje keerde het zelfvertrouwen terug. "In al die jaren is ze gegroeid en heeft ze haar rugzakje beetje bij beetje gevuld. Dat is heel mooi om te zien."

In een persoonlijk record pakte Marrit Steenbergen als eerste Nederlandse zwemster EK-goud op de 200 meter vrij. In een persoonlijk record pakte Marrit Steenbergen als eerste Nederlandse zwemster EK-goud op de 200 meter vrij. Foto: Getty Images

'Ze heeft zichzelf opnieuw uit moeten vinden'

In het najaar van 2021 vervolgde Steenbergen haar wederopstanding op de EK kortebaan in Kazan, waar ze onder meer goud pakte op de 200 meter vrij. Na haar WK-rentree in juni maakt Steenbergen sinds vorige week ook weer indruk op de EK langebaan. Ze pakte in het Italiaanse buitenbad op de 100 meter vrije slag haar eerste grote individuele titel. Daarna veroverde ze in een persoonlijk record als eerste Nederlandse zwemster EK-goud op de 200 vrij.

Met ook nog Europese titels op de estafette - 4x100 meter wisselslag gemengd en 4x200 meter vrij - en brons op de 4x100 meter vrij staat de teller in Rome al op vijf medailles. Dat kunnen er nog meer worden, want Steenbergen staat dinsdagavond in ieder geval in de finale van de 200 meter wisselslag.

"Het is echt geweldig wat Marrit laat zien", zegt Wouda, die na de Spelen in Tokio een andere rol binnen de zwembond kreeg en niet meer als coach betrokken is bij de Nederlandse ploeg. Hij volgt de prestaties van Steenbergen desondanks op de voet.

"Ze weet races echt te beslissen en haalt op de 200 meter vrij gewoon een seconde van haar persoonlijk record af. Dat is heel knap. Marrit heeft zichzelf opnieuw uit moeten vinden en daarmee laten zien mentaal heel sterk te zijn. Ik ben echt supertrots."