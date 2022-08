De Nederlandse roeibond voerde de afgelopen maanden grote veranderingen door bij de nationale selectie, nadat een onderzoek concludeerde dat er richting de Olympische Spelen van Tokio geen veilig topsportklimaat was. Bij de succesvol verlopen EK in München waren de roeiers stuk voor stuk positief over de nieuwe weg.

Toen Bente Paulis in maart na twee jaar terugkeerde bij de nationale roeiselectie, was het alsof ze in een nieuwe wereld terechtkwam. "Eigenlijk is alles anders", zegt de 25-jarige Nederlandse. "Nieuwe coaches, nieuwe trainingsschema's en een nieuwe dynamiek, omdat de mannen en vrouwen nu samen trainen. Dat werkt heel goed, er hangt een heel goede sfeer."

In de vorige olympische cyclus (2016-2021) waren er drie eilandjes binnen de topsportploeg: de scullers (de mannen die altijd met twee riemen roeien), de boordroeiers (de mannen die één riem gebruiken) en de vrouwen. Het contact tussen die losse groepen was minimaal.

"We zagen de vrouwen wel, maar kenden ze niet echt en wisten niet wat ze deden", zegt Sander de Graaf, die zaterdag samen met Rik Rienks, Ruben Knab en Ralf Rienks EK-zilver pakte in de vier-zonder, in gesprek met NU.nl. "Nu voelt elk Nederlands succes als óns succes, dat is heel mooi om mee te maken. Het samen trainen heeft wat mij betreft ook heel veel nut. Je hoort wat andere geluiden, er is minder een mannenmachocultuur."

Roos de Jong vindt het "superinspirerend" dat ze op de Bosbaan van Amsterdam nu dagelijks met de hele nationale selectie traint. "Er was best veel concurrentie tussen de mannen en vrouwen. Nu tillen we elkaar juist naar een hoger niveau", zegt de 29-jarige De Jong, nadat ze met Laila Youssifou zilver heeft gewonnen in de dubbeltwee. "Iedereen gunt elkaar het beste, dat is heel leuk om te merken."

De grote topsportselectie is nog steeds ingedeeld in verschillende groepen, met elk een eigen coach en fysioloog. "Maar de samenwerking tussen die eilandjes is veel nauwer geworden", zegt Abe Wiersma, regerend olympisch kampioen in de dubbelvier. "Ik zeg nu eilandjes, maar zo voelt het eigenlijk niet meer. De selectie is echt veel meer één geheel geworden."

Nederlandse medailles bij EK roeien 2x goud: Melvin Twellaar (skiff), Karolien Florijn (skiff)

4x zilver: Acht mannen, vier-zonder mannen, dubbeltwee vrouwen, dubbelvier vrouwen

3x brons: Martine Veldhuis (lichte skiff), acht vrouwen, twee-zonder vrouwen

Rapport sprak over kwetsing en intimidatie

Eelco Meenhorst heeft geen letter gelezen van het rapport dat het onafhankelijke onderzoeksbureau Fijbes Consultancy schreef over de ervaringen van de Nederlandse toproeiers in de vorige olympische cyclus. De volledige tekst is namelijk nooit openbaar gemaakt door roeibond KNRB.

Meenhorst, die afgelopen november werd aangesteld als de nieuwe hoofdcoach van de roeiselectie, kent de conclusies wel, en die waren niet mals. "Uit het rapport blijkt dat er een topsportcultuur is ontstaan waarin kwetsing en intimidatie te veel ruimte kregen. Dit kon bovendien onvoldoende bespreekbaar worden gemaakt", meldde de roeibond vier maanden geleden in een persbericht.

De topsportcultuur veranderen was daarom een van de belangrijkste doelen van Meenhorst in zijn eerste jaar als hoofdcoach. "Ik kan het verleden niet veranderen", zegt hij in gesprek met NU.nl. "Maar ik kan de atleten wel helpen en stap voor stap hun vertrouwen winnen. Daarom heb ik mijn deur wijd opengezet. Als sporters ergens mee zitten, dan moet er geen drempel zijn om erover te praten."

De hoofdcoach heeft standaard elke drie maanden een evaluatiegesprek met alle roeiers. De sporters zijn dan volledig vrij om hun feedback te geven, of dat nou positief of negatief is. "Eindelijk", zegt De Graaf. "Het lijkt heel logisch om elke drie maanden even bij te praten, maar in het verleden kon dat eigenlijk alleen maar in het voorbijgaan. Nu gaan we er rustig voor zitten en krijgen we de tijd om alle belangrijke punten te benoemen. De staf weet daardoor precies wat er speelt en dat is superbelangrijk, want daarmee voorkom je heel veel gezeik."

De Graaf merkt na een paar maanden al een groot verschil. "Iedereen kan zijn gevoelens nu op de juiste plek kwijt, in plaats van in de wandelgangen. En dat zorgt voor een enorme verbetering in de dynamiek van de ploeg. We zijn echt een goede weg ingeslagen."

Melvin Twellaar wordt door andere Nederlandse roeiers gefeliciteerd met zijn historische Europese titel in de skiff. Melvin Twellaar wordt door andere Nederlandse roeiers gefeliciteerd met zijn historische Europese titel in de skiff. Foto: ANP

Meenhorst gelooft in keihard trainen

Meenhorst heeft al bewezen dat zijn aanpak succesvol kan zijn, want hij was de coach van de dubbelvier die vorige zomer voor de enige Nederlandse olympische roeititel in Tokio zorgde.

De voormalig ondernemer gelooft in keihard trainen. "We doen veel meer duurtrainingen dan vroeger, maken eindeloos veel kilometers. Een week voor de EK lagen we allemaal nog compleet gaar op ons bed", zegt Paulis met een lach.

Maar Meenhorst gelooft vooral dat hij als hoofdcoach ervoor moet zorgen dat het team zo goed mogelijk functioneert door de kennis van alle specialisten in zijn technische staf te bundelen en die vervolgens te bespreken met de sporters. "Het is niet meer: ik heb vroeger geroeid en vertel de sporter wat hij of zij moet doen. Daarvoor is de sport inmiddels te ver ontwikkeld."

Dit post-olympische seizoen is vooral een jaar van experimenteren. Zo zaten de meeste roeiers bij de EK in München in een andere boot dan vorig jaar bij de Spelen. "Volgend seizoen zal het vooral om de resultaten gaan, want dat begint het kwalificatietraject voor de Spelen van 2024 in Parijs", zegt Meenhorst. "Maar ik ben al heel trots op waar we nu staan."