Voor Marrit Steenbergen kwam haar vierde titel bij de EK zwemmen in Rome als een grote verrassing. De 22-jarige Friezin veroverde zondag het goud op de 200 meter vrije slag.

"Ik ben echt heel erg blij en had het echt niet verwacht", zei Steenbergen na haar race. "Ik moet het altijd hebben van mijn eerste 100 meter. Ik ging best wel ontspannen weg. Daardoor kon ik de race in het tweede deel goed doortrekken."

Steenbergen tikte aan in een persoonlijk record van 1.56,36. Daarmee bleef ze de Britse Freya Anderson (1.56,52) en de Duitse Isabel Glose (1.57,09) voor.

"Ik had net genoeg over om die twee meiden achter me te houden. Ik zag dat ze niet snel genoeg dichterbij kwamen, dus ik wist wel dat de winst binnen was."

Marrit Steenbergen veroverde vier keer goud op de EK. Foto: AP

'Ik ben anders gaan trainen dit seizoen'

In juni strandde Steenbergen nog in de halve finales van de 200 meter vrije slag. Ze kwam toen niet verder dan de vijftiende tijd. "Bij de WK was ik er heel erg mee bezig toen ze dichterbij kwamen", verklaarde ze bij de NOS. "En nu keek ik wel, maar dacht ik: gaan, gaan, gaan. Daar ben ik wel trots op."

Ze denkt dat haar nieuwe trainingswijze van invloed is geweest op het resultaat. "Ik ben dit seizoen anders gaan trainen. Vorig jaar trainde ik iets meer op 100 meter en nu iets meer op 200 meter. Dat zie je in de laatste 50 meter terug. Ik houd het ook veel beter vol, dus dat werkt zeker mee."

Steenbergen is de eerste Nederlandse met EK-goud op de 200 meter vrije slag, maar is daar zelf niet mee bezig. "Het is supermooi dat ik de eerste ben. Het maakt het wel extra speciaal, maar het is niet zo dat ik van tevoren dacht: dit wil ik per se zijn."

Eerder pakte Steenbergen op de EK in Rome goud op de 100 meter vrije slag, de 4x200 meter vrije slag en de 4x100 meter wisselslag gemengd. Op de 4x100 meter vrije slag legde ze met haar Nederlandse collega's beslag op brons.