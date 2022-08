Simona Halep heeft zondagavond het sterk bezette WTA-toernooi van Toronto op haar naam geschreven. De als vijftiende geplaatste Roemeense was in de eindstrijd te sterk voor Beatriz Haddad Maia uit Brazilië: 6-3, 2-6 en 6-3. Pablo Carreño Busta schreef in Montreal voor het eerst een Masters-toernooi op zijn naam.

De dertigjarige Halep won het toernooi twee keer eerder, in 2016 en 2018. Alleen Monica Seles en Chris Evert (beiden vier keer) hebben het Canadese toernooi vaker gewonnen dan de voormalig nummer één van de wereld.

Dankzij deze nieuwe titel stijgt Halep van de vijftiende naar de zesde plek op de wereldranglijst. Iets meer dan een jaar geleden stond ze voor het laatst in de top tien.

Voor de 26-jarige Haddad Maia kwam er met de nederlaag een einde aan een mooie reeks. De Braziliaanse begon het jaar als nummer 82 van de wereld. Na zeges op de grastoernooien van Nottingham en Birmingham in juni en haar optreden in Toronto komt ze nu de top twintig binnen.

Haddad Maia is momenteel nog de mondiale nummer 24. Ze won in Toronto van onder anderen Iga Swiatek, de Poolse nummer één van de wereld, en olympisch kampioene Belinda Bencic uit Zwitserland.

Carreño Busta klopt Hurkacz in finale Montreal

Carreño Busta won in Montreal zijn eerste Masters-toernooi. De 31-jarige Spanjaard rekende in de finale van het prestigieuze toernooi af met de Pool Hubert Hurkacz: 3-6, 6-3 en 6-3. Hurkacz is de mondiale nummer tien en staat zodoende dertien plekken hoger op de ranglijst.

Carreño Busta speelde in Montreal een sterk toernooi. Pas in de halve finale, tegen de Brit Dan Evans, verspeelde hij voor het eerst een set. In de finale gebeurde dat opnieuw en Hurkacz leek op weg naar een eenvoudige overwinning.

Carreño Busta richtte zich in de tweede set echter op en trok de partij op overtuigende wijze naar zich toe. Voor de Spanjaard is het zijn zevende toernooizege op de ATP Tour.