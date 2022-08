Motorcrosser Glenn Coldenhoff heeft zondag de Grand Prix van Finland in de MXGP gewonnen. De Nederlander werd tweede in de eerste manche en won de tweede omloop met overmacht. De Sloveen Tim Gajser verzekerde zich van de wereldtitel, die hij overnam van Jeffrey Herlings.

De 31-jarige Coldenhoff moest in de eerste manche in het Finse Hyvinkää zijn landgenoot Brian Bogers voor zich dulden. De Brabander liet in de tweede omloop de Zwitser Jeremy Seewer vijf seconden achter zich, terwijl Bogers niet verder kwam dan de zesde plaats.

In het klassement van de GP van Finland eindigde Coldenhoff op 47 punten. Daarmee hield hij Seewer, de Fransman Maxime Renaud en Bogers zeven punten achter zich.

Gajser moest zich in Finland tevredenstellen met de zesde plaats, maar kan met twee wedstrijden voor de boeg niet meer achterhaald worden in het kampioenschap. De Sloveen heeft 104 punten voorsprong op nummer twee Seewer. Coldenhoff klom dankzij zijn zege naar de derde plek en heeft 45 punten minder dan Seewer.

De 25-jarige Gajser volgt Herlings op als wereldkampioen in de MXGP. De Brabander kon dit seizoen niet in actie komen door een voetblessure.

Volgende week komen de coureurs in de MXGP in actie in het Franse Saint-Jean-d'Angély. Begin september sluiten ze het seizoen af in Turkije.