Marrit Steenbergen heeft zondag bij de EK zwemmen in Rome ook op de 200 meter vrije slag de gouden medaille veroverd. De 22-jarige Nederlandse snelde naar een persoonlijk record in 1.56,36.

Steenbergen maakte het verschil in het laatste deel van de race. Lange tijd moest ze de Française Charlotte Bonnet voor zich dulden.

Uiteindelijk bleef Steenbergen de Britse Freya Anderson voor. Zij tikte aan in 1.56,52. Brons was er voor de Duitse Isabel Glose in 1.57,09. Bonnet viel helemaal terug naar de zevende plek in 1.58,77. Het is voor het eerst dat een Nederlandse zwemster dit onderdeel wint.

Eerder dit toernooi won Steenbergen goud op de 100 meter vrije slag, de 4x200 meter vrije slag en de 4x100 meter wisselslag gemengd. Op de 4x100 meter vrije slag legde ze met haar Nederlandse collega's beslag op brons.

Brons De Waard op 50 meter rugslag

Maaike de Waard legde beslag op de bronzen medaille op de 50 meter rugslag. De 25-jarige Nederlandse tikte in de finale na 27,54 seconden aan.

Alleen Analia Pigree uit Frankrijk (27,27) en de Italiaanse Silvia Scalia (27,53) zetten een snellere tijd neer dan De Waard. Kira Toussaint, de Europees kampioene van 2021, finishte in 27,73 als vierde. Eerder dit toernooi veroverde De Waard al brons op de 50 meter vlinderslag.

De geboren Vlaardingse kwalificeerde zich niet voor de finale op de 100 meter vlinderslag. De Waard tikte in haar halve eindstrijd als achtste aan in 59,46. Tussen de finale op de 50 meter rugslag en de halve finale op de 100 meter vlinderslag zat nog geen half uur.

Tessa Giele liep eveneens de eindstrijd op de 100 meter vlinderslag mis. Haar tijd van 58,71 betekende de zesde plaats in haar serie.

Tess Schouten haalde op de 200 meter schoolslag net niet de finale. De 21-jarige Nederlandse noteerde in haar halve finale de vijfde tijd (2.26,68).

Maaike de Waard met haar bronzen medaille in Rome. Maaike de Waard met haar bronzen medaille in Rome. Foto: AP

Korstanje grijpt naast medaille

Op de 100 meter vlinderslag slaagde Nyls Korstanje er niet in een medaille te veroveren. De 23-jarige Nederlander finishte als zevende.

Korstanje keerde in de finale nog als eerste, maar kon zijn leidende positie niet vasthouden. Met zijn tijd van 51,79 hield hij alleen de Portugees Diogo Ribeiro (52,28) achter zich. Het goud ging naar de Hongaar Kristof Milak (50,33), voor Noe Ponti uit Zwitserland (50,87) en de Pool Jakub Majerski (51,22).

Op de 50 meter vlinderslag eindigde Korstanje vrijdag nog als vierde. Met de gemengde estafetteploeg veroverde hij goud op de 4x100 meter wisselslag. Luc Kroon slaagde er op de 200 meter vrije slag niet in zich te plaatsen voor de finale. In de halve eindstrijd kwam hij niet verder dan de zevende plek.

Op de 4x100 meter vrije slag eindigde Nederland als vijfde in 3.15,75. Het kwartet Stan Pijnenburg, Jesse Puts, Luc Kroon en Sean Niewold moest daarmee ruim vijf seconden toegeven op winnaar Italië.