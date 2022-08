Maikel van der Vleuten heeft brons gewonnen bij de individuele springwedstrijd op de wereldkampioenschappen in de Deense stad Herning. Vorig jaar eindigde de Nederlandse springruiter, samen met zijn paard Beauville, ook als derde bij de Olympische Spelen in Tokio.

De 34-jarige Van der Vleuten bleef foutloos in de springfinale en wist binnen de tijd te finishen. Zijn concurrenten Ben Maher, Max Kühner en Jens Fredricson gingen allen één keer in de fout, waardoor de bronzen medaille voor de Brabander een feit was.

Van der Vleuten durfde niet te rekenen op een podiumplaats. "Mijn kleine rijfoutje van vrijdag heb ik vandaag super omgezet. De tweede ronde was uit het boekje. Vooraf hoopte ik bij de laatste twaalf te komen."

Bondscoach Jos Lansink gebruikte de term 'buitenaards' voor de prestatie van de 34-jarige Van der Vleuten. "Er stond druk op Maikel want hij moest 'nul' rijden. Hij reed van start tot finish op de millimeter."

Het goud was voor de Zweed Henrik von Eckermann, die met zijn paard King Edward het hele toernooi foutloos bleef. De Belg Jérôme Guery pakte het zilver.

Van der Vleuten was met Beauville als zesde en met 5,96 strafpunten begonnen aan de eindstrijd. Daarin stonden de beste twaalf ruiters en amazones. Jur Vrieling en Harrie Smolders vielen met een springfout af voor de finaleronde.

Van der Vleuten wist vrijdagavond ook al een WK-medaille te pakken met de Nederlandse springruiters. Samen met Sanne Thijssen, Vrieling en Smolders won hij zilver in de finale bij de landenwedstrijd. Lansink is blij met de prestaties van de Nederlandse springruiters tijdens de WK in Herning. "We hebben ons gekwalificeerd voor Parijs en dat daar nu twee medailles bijgekomen zijn is geweldig."