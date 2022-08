Martine Veldhuis heeft zondag bij de EK roeien in München de zesde Nederlandse medaille in de wacht gesleept. De 25-jarige roeister veroverde brons in de lichte skiff.

Veldhuis lag lang op koers voor zilver, maar werd in de slotfase gepasseerd door Zoi Fitsiou uit Griekenland. Het goud was voor tweevoudig wereldkampioene Ionela Cozmiuc uit Roemenië, die 5,79 seconden sneller was dan Veldhuis.

In totaal staat Nederland op vier zilveren en twee bronzen medailles. De mannen acht, vrouwen dubbelvier, mannen vier-zonder en vrouwen dubbeltwee pakten zaterdag zilver en er was brons voor de vrouwen twee-zonder.

Op de medaillespiegel bezet Nederland de achtste positie. Groot-Brittannië (vier keer goud, twee keer zilver en één keer brons) en Roemenië (vier keer goud en drie keer brons) zijn tot dusver het succesvolst.

Later op zondag volgen nog drie medaillekansen voor Nederland. Karolien Florijn, Melvin Twellaar (beiden in de skiff) en de vrouwen acht komen nog in actie tijdens de slotdag.