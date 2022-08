Nederland heeft zondag op de slotdag van de EK roeien in München twee historische gouden medailles gepakt. Zowel Melvin Twellaar als Karolien Florijn kroonde zich tot Europees kampioen in de skiff, een onderdeel met aanzien. Er was brons voor de vrouwen acht en voor Martine Veldhuis in de lichte skiff.

Twellaar leek aanvankelijk het goud aan Oliver Zeidler te moeten laten. Maar de Nederlander bleek zijn race beter te hebben ingedeeld dan de Duitse wereldkampioen, die ver terugviel en vierde werd. In de slotmeters volgde een bloedstollend gevecht met de Griekse olympisch kampioen Stefanos Ntouskos, die het met zilver moest doen. Kristian Vasilev uit Bulgarije completeerde het podium.

Het was maar liefst 93 jaar geleden dat Nederland een Europees kampioen leverde in de skiff. Destijds ging Bert Gunther in Polen met het goud aan de haal. Twellaar pakte zijn tweede internationale medaille, nadat hij vorig seizoen olympisch zilver had veroverd in de lichte dubbeltwee.

Florijn was een klasse apart in het Duitse water. Ze nam direct afstand van haar concurrenten en kwam met groot verschil als eerste over de finish. Het zilver was voor Evangelia Anastasiadou uit Griekenland en het brons voor de Duitse Alexandra Föster.

Ook de titel van Florijn is bijzonder. Ze is pas de tweede Nederlandse vrouw die zich in de skiff tot Europees kampioene kroont. Vijftig jaar geleden ging Ingrid Munneke-Dusseldorp haar voor.

Florijn pakte in de afgelopen drie jaar drie keer de Europese titel in de vier-zonder. Op dat onderdeel was er ook zilver op de Olympische Spelen in Tokio en de WK.

Melvin Twellaar kreeg direct felicitaties van alle Nederlandse roeiers. Melvin Twellaar kreeg direct felicitaties van alle Nederlandse roeiers. Foto: ANP

Ook vrouwen acht en Veldhuis pakken medaille

Voor de vrouwen acht (Hermijntje Drenth, Ymkje Clevering, Marloes Oldenburg, Tinka Offereins, Veronique Meester, Roos de Jong, Laila Youssifou, Benthe Boonstra en stuurvrouw Aniek van Veenen) was vrij snel duidelijk dat het goud er niet in zat.

De strijd om de titel ging tussen Groot-Brittannië en Roemenië en werd gewonnen door de Roemeense vrouwen. Nederland kwam op ruim negen seconden als derde over de meet.

Veldhuis lag in de lichte skiff lang op koers voor zilver, maar werd in de slotfase gepasseerd door Zoi Fitsiou uit Griekenland. Het goud was voor tweevoudig wereldkampioene Ionela Cozmiuc uit Roemenië, die 5,79 seconden sneller was dan Veldhuis.

In totaal eindigde Nederland de EK op twee gouden, vier zilveren en drie bronzen medailles. De mannen acht, vrouwen dubbelvier, mannen vier-zonder en vrouwen dubbeltwee pakten zaterdag zilver en er was brons voor de vrouwen twee-zonder.

De roeiers gaan nu toewerken naar de WK, die volgende maand in Tsjechië wordt gehouden.