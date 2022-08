Stoffel Vandoorne heeft zondag in de slotrace van het seizoen de wereldtitel in de elektrische raceklasse Formule E veroverd. De Belg is de opvolger van zijn Nederlandse teamgenoot Nyck de Vries, die vorig jaar de titel veroverde namens Mercedes.

De dertigjarige Vandoorne verdedigde in de laatste race van het seizoen in Seoel een voorsprong van 21 punten op Mitch Evans. De Nieuw-Zeelander had een dag eerder in de Zuid-Koreaanse hoofdstad de vijftiende E-Prix van het seizoen gewonnen.

Evans kwam zondag in de kwalificatie niet verder dan de dertiende plaats, terwijl Vandoorne vanaf de vierde plek startte. Evans wist in de race weliswaar wat posities op te schuiven, maar niet genoeg om de Belg van de titel af te houden.

Vandoorne, die in de Formule 1 enkele jaren voor McLaren reed, eindigde als tweede achter de Zwitser Edoardo Mortara en bezorgde Mercedes een afscheid in stijl. Mercedes vertrekt al na drie jaar uit de Formule E om zich volledig te focussen op de Formule 1.

"Dit is het beste gevoel ooit", zei Vandoorne, die met 33 punten voorsprong op Evans de titel pakte. "We hebben dit seizoen heel constant gepresteerd en iets speciaals bereikt." Vandoorne won in het achtste seizoen van de Formule E weliswaar slechts één race en Evans vier, maar hij eindigde in de helft van de zestien races op het podium en presteerde vooral constanter.

De Vries viel in de laatste race van het seizoen vroeg uit na een botsing met de Duitser Pascal Wehrlein. De Nederlander haalde zaterdag, na een opmerkelijke botsing tussen in totaal acht auto's, ook al de finish niet. Robin Frijns, de tweede Nederlander in de Formule E, werd bij de tweede race in Seoel als vierde afgevlagd.