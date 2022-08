Baanwielrenster Mylène de Zoete heeft zaterdag brons gepakt op de afvalkoers bij de EK baanwielrennen in München. Voor de Zuid-Hollandse is het haar eerste medaille op een internationaal toernooi. Op de scratch veroverde Roy Eefting eveneens brons.

De 22-jarige De Zoete startte met negen anderen aan de afvalkoers, waarbij na elke ronde een renner de baan moet verlaten. De Zoete kwam in de openingsfase ten val, maar stapte weer op de fiets en bleef met de Belgische Lotte Kopecky en de Britse Pfeiffer Georgi over. Toen moest de Nederlandse zich gewonnen geven.

In de strijd om de Europese titel rekende Kopecky af met Georgi, waardoor de Belgische haar eerste internationale titel in het baanwielrennen vierde. Zij is ook bijzonder succesvol in het wegwielrennen en ook actief in het veldrijden.

De afvalkoers lag lange tijd stil vanwege een massale valpartij in de openingsfase, waarvan wereldkampioene Letizia Paternoster het voornaamste slachtoffer was. Zij moest per brancard worden afgevoerd.

De Zoete stond als eliterenster niet eerder op het podium bij een internationaal toernooi. Als belofte pakte ze al wel eens twee keer brons op de de afvalkoers bij een Europees kampioenschap. Ze is ook actief als wegwielrenster.

Mylène de Zoete (rechtsonder) kwam in de openingsfase nog ten val. Mylène de Zoete (rechtsonder) kwam in de openingsfase nog ten val. Foto: Reuters

Eefting verovert brons op scratch

Bij de mannen pakte de 32-jarige Eefting ook brons op de scratch. Op dat onderdeel leggen twintig renners een wedstrijd over 15 kilometer zonder tussensprints af.

Eefting moest de Portugees Iúri Leitão (goud) en de Duitser Moritz Malcharek (zilver) voor zich dulden. Leitão pakte twee rondes voorsprong en gaf de overwinning daarna niet meer weg. In de slotfase reed ook Malcharek weg uit het peloton, waardoor de rest om het brons mocht sprinten. In die sprint was Eefting de sterkste.

In 2019 veroverde Eefting bij de WK zilver op de scratch. Een jaar later greep de Drent brons op de puntenkoers bij de mondiale titelstrijd.

Met de bronzen medailles van De Zoete en Eefting heeft Nederland vijf medailles veroverd op de EK baanwielrennen in München. Eerder pakten Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland goud op de teamsprint. Op dat onderdeel gingen de vrouwen met het zilver aan de haal. Vincent Hoppezak legde beslag op het brons op de puntenkoers.